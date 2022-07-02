حصريا..نعمان بلعياشي يقيم حفل زفافه بحضور مشاهير الفن

2022-07-02 / 14:44
0
نجلاء مزيان

احتفل الفنان المغربي نعمان بلعياشي أمس الجمعة بحفل زفافه من ابنة شقيقة المنتج و الموزع العالمي نادر الخياط المعروف ب “ريدوان” بأحد الفنادق المصنفة بمدينة تطوان.

و حضر حفل الزفاف العديد من مشاهير الفن أبرزهم : زهير البهاوي، الحر، هيثم مفتاح، نجاة الرجوي، أمين الحناوي، حياة جبران، و آخرون، إضافة إلى خال العروس “ريدوان” و حرمه ليلى عزيز.

و على نهج عقد قرانه الذي مر بعيدا عن أضواء منصات التواصل الاجتماعي، طلب الفنان المغربي من الحضور والمدعويين تجنب نشر صوره أو أي معلومة تفيد احتفاله بزفافه.

و الجدير بالذكر أن نعمان و زوجته ريم احتفلا بعقد قرانهما في ديسمبر 2021، في حفل إقتصر على العائلة و بعض من الأصدقاء و المقربين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محمد عدلي يجمع بين الراي و الشعبي في “تيتيزة “

محمد عدلي يجمع بين الراي و الشعبي في “تيتيزة “

2022-07-02 / 13:05
Photo of إدارة مجلس نقابة المهن الموسيقية ترفض استقالة هاني شاكر

إدارة مجلس نقابة المهن الموسيقية ترفض استقالة هاني شاكر

2022-07-01 / 12:45
Photo of الشاب فضيل والنجم اللبناني جوزيف عطية يطلقان “تلاقينا تاني”

الشاب فضيل والنجم اللبناني جوزيف عطية يطلقان “تلاقينا تاني”

2022-07-01 / 11:40
Photo of منال بنشليخة تتصدر الطوندونس المغربي ب “ماخلاو ما قالو”

منال بنشليخة تتصدر الطوندونس المغربي ب “ماخلاو ما قالو”

2022-07-01 / 10:43
Photo of لأسباب مجهولة …إلغاء حفل مالوما بمراكش

لأسباب مجهولة …إلغاء حفل مالوما بمراكش

2022-07-01 / 09:23
Photo of فاجعة سياج مليلية..فنان نيجيري يلغي حفلا موسيقيا في المغرب

فاجعة سياج مليلية..فنان نيجيري يلغي حفلا موسيقيا في المغرب

2022-06-30 / 21:25
Photo of اللهجة المغربية تجمع فوضيل و جوزيف عطية في “تلاقينا ثاني”

اللهجة المغربية تجمع فوضيل و جوزيف عطية في “تلاقينا…

2022-06-30 / 16:51
Photo of شيرين تحسم الجدل حول خلافها مع سعد لمجرد

شيرين تحسم الجدل حول خلافها مع سعد لمجرد

2022-06-30 / 13:54
Photo of مراد العشابي يتوج كأحسن فنان ساخر لسنة 2022 في أكادير

مراد العشابي يتوج كأحسن فنان ساخر لسنة 2022 في…

2022-06-29 / 22:26
Photo of في أول ظهور لها ..أمال ماهر :” كنت مصابة بفيروس كورونا”

في أول ظهور لها ..أمال ماهر :” كنت مصابة…

2022-06-29 / 21:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق