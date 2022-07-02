الرشيدية.. حملة تحسيسية حول مخاطر السباحة في حقينات السدود

هبة بريس

تنظم وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس، من رابع إلى ثامن يوليوز الجاري، حملة واسعة للتحسيس بمخاطر السباحة في حقينات السدود، وذلك تحت شعار “حياتك بين ايديك .. فكر قبل ما تعوم”.

وذكرت الوكالة أن هذه الحملة، التي ستنطلق أمام سوق الخميس بمدينة الرشيدية، تأتي “وعيا منها بخطورة إقدام بعض الأشخاص على الاستحمام في حقينات السدود خلال فصل الصيف، مما يتترب عنه من غرق لبعض الحالات”.

واعتبر المصدر ذاته أن خطورة السباحة في حقينات السدود تتمثل في احتوائها على كميات كبيرة من الأوحال، والتي “تعد السبب الرئيسي في غرق البعض مهما بلغت مهارتهم في السباحة”.

وأشار إلى أن الوكالة قررت تنظيم هذه الحملة التحسيسية بشراكة مع السلطات المحلية والوقاية المدنية وفعاليات المجتمع المدني للحد من ظاهرة الغرق بحقينات السدود.

وأكدت وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس أن ذلك يأتي لكون “حقينات السدود تمتد على مساحات شاسعة تصعب معها المراقبة الكلية للسباحة فيها”، و”تعزيزا لدور علامات التشوير لمنع السباحة المثبتة بأماكن الولوج إلى هذه الحقينات”.

ومن المنتظر أن تشمل هذه الحملة ساكنة الدواوير التابعة لجماعة الخنك المجاورة لسد الحسن الداخل بالرشيدية، والدواوير التابعة لجماعتي مدغرة وواد نعام، وكذا جماعة أغبالو نكردوس المجاورة لسد تمقيت، إضافة إلى توزيع المطويات على الساكنة والقيام بعمليات توعوية تحسيسية بعدد من الأسواق.

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