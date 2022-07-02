حكيم زياش رابع لاعب مغربي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
الصورة من الارشيف

ميلان يبدأ مفاوضات لضم المغربي زياش من تشيلسي

2022-07-02 / 14:03
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هبة بريس - وكالات

أفاد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات لاعبي كرة القدم، بأن نادي ميلان بدأ محادثات مع تشيلسي لضم صانع ألعابه المغربي حكيم زياش.

وكتب رومانو على حسابه في “تويتر”: “ميلان على اتصال مباشر مع تشيلسي بشأن صفقة حكيم زياش، منذ الأسبوع الماضي”.

وأضاف رومانو: “ميلان واثق من أن زياش منفتح تماما على الانضمام إليه” مشيرا إلى أن الناديين يناقشان الآن الصيغة المحتملة للصفقة.

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تعليق واحد

  1. من الجيد أن يخوض تجربة الميلان بدلا من البقاء في تشلسي مع المدرب توخيل الذي كان بخيلا في إعطاء الفرص الكافية

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