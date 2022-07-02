أخنوش بمجلس المستشارين لمناقشة “واقع التعليم وخطة الإصلاح”

هبة بريس

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل، على الساعة الثالثة زوالا جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ستتمحور حول موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”.

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