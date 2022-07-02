“كيف لا أشكر لقجع?”.. كلمة الدكيك المؤثرة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

2022-07-02 / 13:00
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هبة بريس - الرباط

أشعلت كلمة مدرب المنتخب الوطني لكرة القاعة “الفوتصال”، هشام الدكيك خلال احتفال الجامعة بتتويج فريقه بالبطولة العربية، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحضور رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، قال الدكيك: “كاتقول لينا أ السيد الرئيس (لقجع) مانشكروكش، ولكن مايمكنش قبل المجيء ديالكوم، كنت كانتنقّل للجامعة وكانبقى واقف من الثمنية د الصباح تا للستة د العشية غير باش ناخذ فرصة إقامة معسكر إعدادي للمنتخب، وكنت كانسمع فالكولوار واش هاداك خيْنا باقي هنا”.

وأضاف: “كانجي اليوم والغد ليه والأسبوع القادم وبعد عام وعاميْن بدون نتيجة، من 2012 وحنا مأهلين لكأس العالم و3 سنين ماخذينا تا معسكر، مشيت نشوف مباراة فتطوان ودرت كسيدة وكنت غانموت أنا وأفراد الطاقم التقني، وزرت 5 د المصحات وقالو عليا موحال نوقف على رجلي من جديد”.

ولم يتمالك الدكيك دموعه ليواصل حديثه بالقول:”ماكناش كانتخلصو وتقول ليا مانشكركش مايمكنش، ماكنتش موجد هاد الخطاب ولكن أنا دابا نهاريت بوحدي فاش تفكرت شنو داز”.

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‫2 تعليقات

  1. المغرب وما ادراك!! وما السبب في تقهقرنا لولا الاشخاص غير المناسبين في اماكن المسوولية

  2. هناك شبه اجماع على أن السيد لقجع يقوم بالواجب من موقع مسؤوليته المتعددة ،و رجل اهل للثقة لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده ، و ما المستوى الذي وصلت إليه الكرة المغربية ،لخير دليل على ذلك ، على المغاربة دعم هذا الرجل الذي اعاد الاعتبار للكرة المغربية سواء المستوى العالمي و الافريقي ، و سيذهب الرجل بعيدا بالرياضة في بلادنا ،امنيتنا ان يصل هذا الرجل بالكرة المغربية الى العالمية ،من باب تنظيم المونديال ,خصوصا بعد تكليفه بمهمة بميزانية الدولة،
    التوفيق كل التوفيق للسيد لقجع لما فيه صالح لبلادنا.

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