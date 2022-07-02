محمد عدلي يجمع بين الراي و الشعبي في “تيتيزة “

نجلاء مزيان

أصدر الفنان المغربي محمد عدلي أغنية جديدة، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب، تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث اختار لها عنوان “ تيتيزة ”.

أغنية “تيتيزة” مغربية عصرية كتبها ولحنها الفنان عدلي بنفسه، كما تعامل من خلالها مع الموزع المغربي هشام خاتير، الذي قام بمزج مجموعة من الايقاعات الموسيقية المختلفة بين الراي و الشعبي المغربي، أما فيديو كليب الأغنية فتم تصويره تحت إدارة المخرج المغربي الشاب أشرف مناجي.

تأتي أغنية تيتيزا في جو احتفالي بهيج يتناغم مع موسيقى الراي و الشعبي و تتخلله مجموعة من الإيقاعات الراقصة، بمشاركة عازف الكمان أشرف الكازاوي.

ويأتي إصدار هذا العمل الفني الجديد، لمحمد عدلي بعد سلسلة متنوعة من الأعمال الفنية المميزة والتي لاقت صدى طيب و كان آخرها كليب اغنية « جيبولي حبيبتي » التي كتبها ولحنها الفنان عدلي بنفسه، وقام بتوزيعها كريم السلاوي.

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