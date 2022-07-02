المغرب بلد رائد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف
أكد المشاركون في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، على أن الاستراتيجية الاستباقية الشمولية والمندمجة في مكافحة الإرهاب والتطرف جعلت من المملكة بلدا رائدا في هذا المجال. وثمنت تدخلات المشاركين، خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع “الإرهاب ما بعد كورونا، ما الذي تغير وماهي الثوابت؟”، الاستراتيجية التي تتبناها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرين أنها تستند على رؤية شاملة ومتكاملة تجمع عدة جوانب، وتقوم أيضا على آليات داخلية أخرى عززت قدراتها على التعامل مع مخاطر الجماعات الإرهابية.
وأجمع المتدخلون على أن المغرب، وبخلاف الكثير من البلدان، نجح في سن مقاربة استباقية، مبرزين الأشواط المهمة التي قطعها المغرب في ما يخص إعادة هيكلة الحقل الديني.
وأشادوا كذلك بتحصين المساجد من أي استغلال والرفع من مستوى التأهيل لخدمة قيم الدين وقيم المواطنة.
كما سلط المتدخلون، وهم الإعلامي والفاعل الحقوقي البشير الزناكي، والباحث في قضايا الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة، سعيد الكحل، بالإضافة إلى الكاتب صلاح بوسريف، الضوء على انخراط المملكة الدائم والمستمر واللامشروط، إلى جانب التحالف الدولي لمواجهة الخطر الإرهابي.
وفي هذا الإطار تم التنبيه إلى ضرورة التركيز على التهديدات التي باتت تعيشها القارة الإفريقية، وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وتوقف المشاركون على الخصوص، على ضرورة تقديم أجوبة ملموسة لمواجهة تصاعد مد التطرف في إفريقيا.
واعتبروا أنه يجب فتح نقاش أوسع وأعمق، من أجل مواجهة التحديات الجديدة، معربين في هذا السياق عن قلقهم من ارتفاع وتيرة الإرهاب بالقارة السمراء.
وخلصوا إلى أنه يجب على التحالف الدولي المناهض لداعش دعم إفريقيا لخلق فرص التنمية، على اعتبار أنها السبيل الوحيد لمحاربة التطرف والإرهاب.
21 تعليقات
إن الاستراتجية وبرنامج مكافحة الإرهاب والتطرف بالمغرب ولاسيما في المدن الكبرى المغربية تعرف مثل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية الإرهابية..
مكافحة الإرهاب والتطرف بالمغرب اعطت رئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل السيادة المغربية برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة وسيادة واستقرار…
إن هذه التدخلات السياسية قائمة حول موضوع الإرهاب والتطرف بالمغرب والمندمجة في مكافحته ستغزز من انخفاض هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم..
الاستراتجية الناجحة التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وهو من يحمي وطنه وشعبه بكل سيادة وكرامة حفظه الله ورعاه..
يجب على كل دولة إسلامية أو أوروبية أن تحارب الإرهاب والتطرف بأي وجه كان من أجل حماية الشعوب من الإرهابيين الذين افسدوا العالم بأكمله…
إن مكافحة الإرهاب والتطرف بالمغرب سيجعل البلاد رائد في هذآ المجال وسيكون مغرب أفضل بكثير من السابق..
اعتقد أنها ستعطي قفزة نوعية دينامية إيجابية استراتيجية ومتكاملة تجمع عدة جوانب ..والحمد لله على بلدنا الحبيب وملكنا الغالي دائماً حريص على حماية المواطنين من هؤلاء الإرهابيين الذين يريدون زعزعة الاستقرار السياسي وتخريبه في المغرب.
اللهم كن مع من يساهم في مكافحة الإرهاب والتطرف بالمغرب ويسهر دائما على حماية المواطنين..
الحمد لله المغرب يتوفر على آليات داخلية مثيرة وعززت قدرتها على التعامل مع مخاطر المفسدين الإرهابيين الذين يقومون بعمليات تخربية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المشكل الكبير هو أن هؤلاء الإرهابيين يقومون بالتهديدات الإرهابي في الشرق الأوسط وكذا مناطق العالم ربما يرجع ذالك إلى تصفية حسابات ومن يؤدي الثمن هم الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم في هذه الجرائم…
يجب تحذير من طرف الحكومة باتخاذ تدابير ضد هؤلاء الإرهابيين من أجل حماية المواطنين منهم.
الحمد لله على بلدنا بلد الأمان والاستقرار اللهم أبعد عنه كل سوء ومكروه يآرب ولطفك بنا يآرب.
الكل ضد الإرهاب والتطرف بأي بلد كيفما كان جنسيته لهذا يجب محاربته بشتى الطرق لمنعه.
تحية وتقدير لكل أبطال الأمن الوطني المغربي الذي يضحي بحياته من أجل سلامة المواطنين المغاربة وجعل الأمن والأمان والاستقرار في المغرب…
إنهم يخاطرون بانفسهم من أجل سلامة المواطنين المغاربة من هذآ الإرهاب والتطرف فالف شكر وتقدير لهم..
إن الإرهاب والتطرف بالمغرب وباقي الدول يحلف ضحايا ماديا ومعنويا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الإرهاب يدمر كل شيء ولاسيما الحالات الإنسانية النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذا يجب على الجميع بمحاربتهم بشتى الطرق ومحاكمة كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم..
الحمد لله على أن المغرب بخلاف الكثير من البلدان نجح في مكافحة الإرهاب والتطرف بخطة استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية للمغرب …
هذا دليل على ان المغرب والحمد لله أعطى صورة مشرفة والمندمجة في مكافحة الإرهاب والتطرف على خلاف البلدان الأخرى…
نريد مغربا رائدا في الحريات ، والعدل و النزاهة و التعليم والصحة و الفلاحة والصناعة و…
أما الريادة في القمع و الظلم و الفساد و الخنوع لفرنسا فهذا أمر سهل.