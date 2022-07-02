الصحة العالمية: التطعيم الجماعي ضد جدري القردة غير مطلوب حاليا

هبة بريس - وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم الإجباري ضد فيروس جدري القردة غير مطلوب في الوقت الحالي.

وحسب تصريحات أدلت بها رئيسة مكتب المنظمة في روسيا، ميليتا فوغنوفيتش، لوكالة “سبوتنيك” اليوم السبت، فقد أوضحت أن التطعيم الجماعي الإجباري ضد جدري القردة لم يعد مطلوبًا الآن، ولكن يتم النظر في قضية تطعيم الأشخاص الذين يتم الاتصال بهم أو المعرضين للخطر في مواقف معينة.

وقالت: “التدابير التي أوصت بها لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية تشمل تعزيز المراقبة، وتدابير النظافة، وعزل المرضى والمخالطين لهم”.

وأضافت فوغنوفيتش: حالياً، لا يوصى بالتحصين الشامل، ولكن مسألة تطعيم الأشخاص المخالطين أو المعرضين للخطر في بعض الأحيان هي الأولى، ولذلك يجري النظر في المواقف”.

يشار إلى أن الإحصاءات الرسمية، حتى اليوم، تؤكد اكتشاف أكثر من 5100 حالة إصابة بجدرى القردة في 51 دولة، في حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تمامًا.

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