آمال نور الهادي تتربع على نتائج الباك باقليم سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

حصلت التلميذة أمال نور الهادي التي تتابع دراستها بثانوية الرازي التأهيلية بسطات، مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية، على أعلى معدل على المستوى الإقليمي في امتحانات الباك لهذا الموسم الدراسي، فيما حققت الثانوية التأهيلية التقنية بجماعة سطات أعلى نسبة نجاح 92.50 %، وذلك من بين المؤسسات التعليمية العمومية بإقليم سطات.

وأشارت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بسطات، في بلاغ لها، أن عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين الذين اجتازوا اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2022 بلغ 5646 مترشحة ومترشحا وأن عدد الناجحين منهم قد بلغ 3678 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 65.14 %، في حين بلغت نفس النسبة على المستوى الجهوي 60.26 % ، أما نسبة نجاح الإناث المتمدرسين فقد بلغت 72.45 % من بين مجموع الناجحين.

وبهذه المناسبة، نوه عبد العالي السعيدي المدير الاقليمي للتعليم بسطات، بمجهودات الأطر الإدارية والتربوية من أجل ضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، وتشيد بمواكبة السلطة الإقليمية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والجماعات الترابية وجمعيات أمهات و آباء وأولياء التلاميذ والمنابر الإعلامية وكافة المتدخلين في إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني الهام، كما تدعو الجميع إلى مواصلة الجهود وبنفس الحرص، من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية.

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