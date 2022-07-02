حاول سرقة وكالة بنكية بالسلاح الأبيض.. أمن سلا يوقف ثلاثينيا

هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الجمعة فاتح يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق في قضايا السرقة والمخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة بنكية.

وكانت مصالح الأمن الوطني بسلا قد توصلت، يوم أمس الجمعة، ببلاغ حول تسجيل محاولة للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بداخل وكالة بنكية بالمدينة العتيقة، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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