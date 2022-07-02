وكالة إيفي: زعيم أحداث مليلية يتواجد في الجزائر
كشفت تحقيقات أجرتها وكالة “إيفي” الإسبانية، معلومات خطيرة عن زعيم شبكات إجرامية تورطت في أحداث مليلية.
ونقل موقع “I24″ أن زعيم تلك الشبكات الإجرامية من جنسية مالية، ويلقبونه بالـ “BOSS”، كما تبين أنه يعيش في مزرعة تقع بمدينة مغنية الجزائرية ويتزعم شبكة متخصصة في العمليات الإجرامية.
وأضافت التحقيقات أن الـ”BOSS” كان قد قاد رحلة لمئات من المهاجرين من السودان وانطلاقا من الأراضي الجزائرية في اتجاه المغرب.
وكشفت مصادر التحقيقات عن أنه في حالة عبور الحدود بين السودان وليبيا، يدفع المهاجرون ما بين 50 و 70 يورو لعبورها، وهي أسعار ترتفع إلى ما بين 300 و500 يورو لدخول الجزائر والمغرب.
وتابع المهاجرون المعتقلون بأنهم بقوا أسابيع على الحدود الجزائرية المغربية في انتظار الفرصة المناسبة لتجاوز الحدود في مجموعات من 30 و40 شخصا، مستغلين تغيير الحارس.
وأشار بعض المهاجرين إلى أنه وبعد وصولهم إلى المغرب، استقبلهم مغربي وسودانيان، أخذوهم إلى مدينة وجدة شرقي المغرب أولا، لينتقلوا بعدها صوب غابات الناظور وأكد المهاجرون أن المخيمات في غابات الناظور بها زعماء ينظمون ويديرون الأمور هناك، وكانوا يعتبرون أعلى درجة من المهاجرين، ومنهم من يميز نفسه بارتداء قناع، وكانوا مسؤولين عن تدريب المهاجرين.
17 تعليقات
نتمنى القبض على هذا المجرم الذي ورط اعدادا كبيرة من المهاجرين وراحوا ضحيته ما يقارب 23. مهاجرا ..
على الجزائر تحمل مسؤوليتها في ما وقع من تزاحم في السياج الحدودي والحديدي الذي يريد خلق فتنة وزعزعة المنطقة..
علي محكمة الجنايات الدولية التحرك لمحاسبة المجرمين المتسبيبن في الجزرة..
اوقفوا تدفق الأفارقة والسوريين وامنعوا دخولهم غير القانوني للمغرب فقد شوهوا المدن حيث يتجمعون في مدارات الطرق وسط المدن وينامون في الأزقة ويفترشون غطاءات تعطي صورة سيئة لبلدنا .اوقفوا المهزلة..
عمل مدبر من طرف اعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية..
اللهم احفظ ملكنا وشعبنا ووطننا من كيدكم وبغظكم وحسدكم ياكبرنات وحكام الجزائر التي ستسقط قريبا…
الإتحاد الأوروبي هو المسؤول الاول عن سرقة ونهب خيرات افريقيا ..
اللهم اجعل كيدهم في نحرهم احقر الناس من يستغلون فقر شعب لاستغلاله و قتله فقط ليضع جاره في موقف حرج.. اللهم انتقم منهم شر انتقام..
من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم.. حسبي الله ونعم الوكيل..
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يزرع الفتنة بين المسلمين ويقتلهم ويشردهم..
جنرالات الجزائر هم سبب في تدفق المهاجرين لقد تم رصدهم عبر قمر اصطناعي مغربي ..
ان يكون لنا وزن في افريقيا والعالم بالعمل والثقة والجد . لكن ان نتساهل كثيرا فذالك سينقلب علينا وسيكون له اثار سلبية فلنحدر من العدو ..
لآ حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم النظام الفاشل إرهابي ومتعجرف..
يجب معاقبة العسكر نطلب من المجتمع الاوربي ان يعملوا حصار اقتصادي على الجزائر بمقاطعة النفط والغاز..
المغرب عليه أن يطرد جميع المهاجرين السريين لانهم لا ثقة فيهم ..
رئيس معين من طرف نظام عسكري فاسد بمستوى دراسي هزيل جدا كيف سولت لهم نفسهم دفع الافارقة للحدود..
الاتجار بالبشر من أخطر ما يكون جريمة دولية في حق الإنسانية ..