المغرب واسرائيل
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جون أفريك: المغرب على وشك فتح سفارة له في إسرائيل

2022-07-02 / 09:36
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هبة بريس - متابعة

أكدت مجلة “جون أفريك” الصادرة باللغة الفرنسية بأن المغرب بالفعل الآن على وشك فتح سفارة له في إسرائيل.

وذكرت المجلة، أن المغرب أنشأ مكتب اتصال بتل أبيب في فبراير 2021، عندما افتتحت إسرائيل مكتبها في العاصمة المغربية في أغسطس من العام نفسه، في حي الرياض، وهو حي سكني وتجاري في الرباط.

ونقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد (وزير الخارجية آنذاك) قوله خلال زيارته إلى الرباط: “هذا الصباح قررنا مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة فتح سفارتين في القدس والمغرب بغضون أشهر قليلة”.

وبحسب المجلة، أدت عدة أزمات إسرائيلية – فلسطينية منذ ذلك الحين، إلى تأخير تنفيذ هذا المشروع، ولم تتم متابعة إعلانه الظافر، في حين أنه خلال إيجاز صحفي في 15 يونيو، أشار لابيد إلى أن ناصر بوريطة سيذهب إلى إسرائيل خلال الصيف لافتتاح سفارة في شكل جيد ومستحق، دون تحديد ما إذا كانت ستقام في القدس أو تل أبيب.

هذا وكشفت مجلة “جون أفريك”، وفقا لمعلوماتها، أن “المغرب بالفعل الآن على وشك اتخاذ هذا الإجراء”.

ونقلت عن واشنطن تأكيدها عبر المتحدث باسم السفارة الأمريكية بالرباط جيروم شيرمان، أن “الحليفين المقربين للولايات المتحدة يتجهان نحو تحويل مكاتب الاتصال الدبلوماسية الخاصة بهما إلى سفارات مكتملة الأركان”.

وأضاف جيروم شيرمان: “إن تعزيز هذه العلاقة سيخلق فرصا جديدة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة”.

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تعليق واحد

  1. والله لن تنعموا بالخير من وراء بنو صهيون ، ستكون آخرتكم على ايديهم ،تذكروا كلامي هذا .
    والله عز وجل أن كنتم تؤمنون به ،قال كل شيء عنهم وعلى من يتخذهم اولياء .
    وزوالهم قادم لا محاله

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