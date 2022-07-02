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طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-02 / 09:25
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب-الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا بالسهول الداخلية.

وسيلاحظ خلال الصباح، نزول أمطار جد خفيفة أو أمطار ضعيفة ومتفرقة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار أخرى جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل وبشمال المنطقة الشرقية.

ويرتقب خلال الظهيرة، تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية مع بروز رعد محلي فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والمنطقة الشرقية وكذا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع إمكانية تناثر حبات من الغبار بكل من جنوب البلاد والجنوب-الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وبالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 21 و 29 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 17 و 21 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض الطفيف بكل من المناطق الشمالية-الغربية وبشمال المنطقة الشرقية، بينما سترتفع بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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