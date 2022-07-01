التلميذ زيد لحروسي يسجل أعلى معدل عام في الباكالوريا
أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء-سطات، يوم الجمعة، أن التلميذ زيد لحروسي من المديرية الإقليمية عين الشق بالدار البيضاء، سجل أعلى معدل عام على المستوى الوطني في امتحانات الباكالوريا برسم سنة 2022، بحصوله على 19,44 من 20.
وأبرز بلاغ للأكاديمية أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، برسم سنة 2022، تميزت بتسجيل الأكاديمية مجموعة من الأرقام والمؤشرات الدالة على الجودة، تتمثل في تسجيل أعلى معدل عام وطني للتلميذ زيد لحروسي الذي حصل على 19,44 من 20 في الامتحان الوطني الموحد، تخصص علوم فيزيائية، خيار فرنسية من المديرية الإقليمية عين الشق.
ويتعلق الأمر أيضا، يضيف المصدر ذاته، ببلوغ عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين الناجحين 52 ألف و674 مترشحا متمدرسا، أي بنسبة نجاح وصلت إلى 60,26 في المائة في صفوف المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين اجتازوا هذا الامتحان الوطني.
كما تميزت النتائج المسجلة على صعيد أكاديمية الدار البيضاء-سطات، بحصول 52,46 في المائة من المترشحين الناجحين على ميزة، وبلوغ نسبة النجاح في صفوف الإناث 65,71 في المائة من مجموع الناجحين.
من جهة أخرى، أشارت الأكاديمية إلى أن العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الممدرسين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية يبلغ 39252 مترشحا ومترشحة، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الأحرار الذين سيجتازون هذه الدورة 11490.
وستجري الدورة الاستدراكية كما هو مقرر أيام 15-16-18-19 يوليوز 2022، وسيتم الإعلان عن نتائجها يوم 22 يوليوز 2022.
وهنأت الأكاديمية كافة الناجحات والناجحين، متمنية للجميع التوفيق في المسار التعليمي والتكويني المستقبلي، ومنوهة بمجهودات جميع الفاعلين والمتدخلين، من أطر إدارية وتربوية وسلطات محلية وأمنية، لتأمين هذه الامتحانات واجتيازها في ظروف آمنة وجيدة.
21 تعليقات
مبروووك نجاح لجميع التلاميذ
ألف مبروك لكل الناجحين في الامتحان الوطني للبكالوريا ونتمنى الحظ إن لم يتوفقوا..
رغم الظروف الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً الحمد لله نتائج الامتحانات في الباكلوريا نتائج جد مشرفة وممتازة جدا للمغرب..
هنيئا للناجحين وبالاخص الذين حصلوا على أعلى معدل فالف مبروك عليكم جميعا..
استغرب كيف حصل هذا التلميذ على أعلى معدل على العلم أن منذ سنتين بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا التعليم تدهور بصفة عامة…على كل حال إذا كان فعلا حصل عليها بجدارة واستحقاق فهنيئا له والباقية من عندكم….
هذآ المعدل بالنسبة للثانوية عمومية او خاصة هههههههههههه
الحمد لله نسبة النجاح مقارنة مع السنة الماضية نسبة النجاح جد ممتازة هنيئا للناجحين..
نتائج مشرفة للمغرب نفتخر بتلاميذنا وتلميذاتنا بهذا التفوق والنجاح والمعدل..
يقال المثل المغربي من زرع حصد وهذا خير الكلام ما قل ودل..
المشكل الغويص هو أنهم كانوا يشكون من صعوبة الامتحان الوطني للبكالوريا فكيف حصلوا على هذا المعدل ؟؟!!!!
مسيرة موفقة لهذا التلميذ بعد الباكلوريا وهنيئا له..
حظ موفق باذن الله إن لم يتوفقوا هذه المرة وألف مبروك على الناجحين..
لايعقل الامتحان الوطني للبكالوريا هذه السنة كان جد صعب ؛ ربما الحظ لعب معه..على كل حال هنيئا له…
أنا تلميذة اعطيت أكثر من مجهود ولم أحصل على هذا المعدل لأن كانت تروج ظاهرة الغش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نتمنى أن يكون هذآ التلميذ حصل على هذا المعدل باستحقاق وليس بالغش هههههههههههه.
نلاحظ هذه السنة النجاح يفوق النسبة وكيف ذالك الله أعلم!!!!! استعجاب واستغراب هههههههههههه..
ربما نفس المعطيات والارقام والنتائج التي كنتم تدلوننا بها الاصابات لكوفيد 19 كورونا هههههههه…
نريد معرفة الناجحين والمتفوقين هل الأكثر من صنف الذكور ؟؟؟؟
اللهم بارك وزيد نحن نفتخر بهم وبهن ..فالف مبروك للمتفوقين والمتفوقات..
كل من اجتهد حصل على معدل ممتازة ومن تهاون لم يحصل على أخذ الطريق ذهابا وايابا هههههههههههه