أزيد من نصف مليون مترشحة ومترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا
الصورة من الارشيف

التلميذ زيد لحروسي يسجل أعلى معدل عام في الباكالوريا

2022-07-01 / 23:14
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هبة بريس _ الرباط

أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء-سطات، يوم الجمعة، أن التلميذ زيد لحروسي من المديرية الإقليمية عين الشق بالدار البيضاء، سجل أعلى معدل عام على المستوى الوطني في امتحانات الباكالوريا برسم سنة 2022، بحصوله على 19,44 من 20.

وأبرز بلاغ للأكاديمية أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، برسم سنة 2022، تميزت بتسجيل الأكاديمية مجموعة من الأرقام والمؤشرات الدالة على الجودة، تتمثل في تسجيل أعلى معدل عام وطني للتلميذ زيد لحروسي الذي حصل على 19,44 من 20 في الامتحان الوطني الموحد، تخصص علوم فيزيائية، خيار فرنسية من المديرية الإقليمية عين الشق.

ويتعلق الأمر أيضا، يضيف المصدر ذاته، ببلوغ عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين الناجحين 52 ألف و674 مترشحا متمدرسا، أي بنسبة نجاح وصلت إلى 60,26 في المائة في صفوف المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين اجتازوا هذا الامتحان الوطني.

كما تميزت النتائج المسجلة على صعيد أكاديمية الدار البيضاء-سطات، بحصول 52,46 في المائة من المترشحين الناجحين على ميزة، وبلوغ نسبة النجاح في صفوف الإناث 65,71 في المائة من مجموع الناجحين.

من جهة أخرى، أشارت الأكاديمية إلى أن العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الممدرسين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية يبلغ 39252 مترشحا ومترشحة، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الأحرار الذين سيجتازون هذه الدورة 11490.

وستجري الدورة الاستدراكية كما هو مقرر أيام 15-16-18-19 يوليوز 2022، وسيتم الإعلان عن نتائجها يوم 22 يوليوز 2022.

وهنأت الأكاديمية كافة الناجحات والناجحين، متمنية للجميع التوفيق في المسار التعليمي والتكويني المستقبلي، ومنوهة بمجهودات جميع الفاعلين والمتدخلين، من أطر إدارية وتربوية وسلطات محلية وأمنية، لتأمين هذه الامتحانات واجتيازها في ظروف آمنة وجيدة.

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