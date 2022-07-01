الصورة من الارشيف

عاصفة مطرية تلغي حفل افتتاح أحد أكبر مهرجانات فرنسا

2022-07-01 / 22:55
0
هبة بريس _ وكالات

هبت رياح مصحوبة بالأمطار الغزيرة على منطقة مهرجان “أوروكيين” في بلفور شرقي فرنسا، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح أحدهم حالته خطرة، وإلغاء أحد أكبر المهرجانات في البلاد.

وألغيت الخميس أولى أمسيات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان أوروكيين الذي حالت جائحة كورونا دون إقامة نسختيه السابقتين، بعدما فاز في مارس 2020 بلقب أفضل مهرجان دولي خلال الاحتفال بتوزيع جوائز آرثر في لندن.

ويتوقع أن تقرر لجنة مختصة بإجراءات السلامة، مساء اليوم، ما إذا كان المهرجان الذي يُفترض أن يمتد أربعة أيام ويحضره نحو 130 ألف شخص سيستمر وفق البرنامج المقرر له إلى الحفلة الختامية لفرقة “ميوز” الأحد.

وقال محافظ إقليم بلفور رافاييل سوديني الذي حضر إلى مكان الحادث: “عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، وبعيد فتح المهرجان أبوابه، تسببت رياح عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة جداً في سقوط منشأة على شكل خيمة أمام مدخل أوروكيين، مما أدى إلى وقوع سبعة جرحى، نقل أحدهم إلى المستشفى بسبب كسور متعددة”.

وأضاف: “لقد دفعنا هذا الحادث مع المنظمين إلى تعليق مهرجان أوروكيين الذي لن يقام مساء الخميس. سنرى اليوم، بناء على الأضرار التي لحقت بالموقع، إذا كان من الممكن المضيّ في المهرجان، علما أن إلغاءه احتمال ممكن مع أننا لا نرغب فيه”.

كذلك أدت العواصف إلى سقوط عدد من الأشجار خارج موقع المهرجان وفي مناطق أخرى من الأقليم، مما تسبب بوقوع حادث مروري أسفر عن سقوط جريحين على الطريق السريع، وفقا لسوديني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of متظاهرون يقتحمون مقر البرلمان الليبي في طبرق

متظاهرون يقتحمون مقر البرلمان الليبي في طبرق

2022-07-01 / 20:35
Photo of إيطاليا.. القبض على بوسني بتهمة تمويل الخلايا الجهادية

إيطاليا.. القبض على بوسني بتهمة تمويل الخلايا الجهادية

2022-07-01 / 19:06
Photo of أردوغان: قبول دعوة السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو لا يعني الموافقة

أردوغان: قبول دعوة السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو لا…

2022-07-01 / 16:21
Photo of دفاع ابراهيم سعدون يقدم إلتماسا لتخفيف حكم إعدامه

دفاع ابراهيم سعدون يقدم إلتماسا لتخفيف حكم إعدامه

2022-07-01 / 13:45
Photo of لتأمين الطلب.. تونس تلجأ إلى مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي من المواد البترولية

لتأمين الطلب.. تونس تلجأ إلى مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي من…

2022-07-01 / 13:03
Photo of روسيا ترفع كافة القيود المفروضة بسبب كورونا

روسيا ترفع كافة القيود المفروضة بسبب كورونا

2022-07-01 / 10:51
Photo of تقرير: أوروبا تستورد الفوسفات السوري عبر شركة روسية

تقرير: أوروبا تستورد الفوسفات السوري عبر شركة روسية

2022-06-30 / 22:03
Photo of الرئيس التونسي ينشر مسودة الدستور الجديد المطروح للاستفتاء

الرئيس التونسي ينشر مسودة الدستور الجديد المطروح للاستفتاء

2022-06-30 / 21:36
Photo of دونيتسك: أحكام الإعدام الصادرة على المرتزقة الأجانب غير قابلة للنقاش الآن

دونيتسك: أحكام الإعدام الصادرة على المرتزقة الأجانب غير قابلة…

2022-06-30 / 20:06
Photo of الصحة العالمية تتوقع “مستويات مرتفعة” للإصابات بكورونا

الصحة العالمية تتوقع “مستويات مرتفعة” للإصابات بكورونا

2022-06-30 / 19:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق