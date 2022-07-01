عاصفة مطرية تلغي حفل افتتاح أحد أكبر مهرجانات فرنسا

هبة بريس _ وكالات

هبت رياح مصحوبة بالأمطار الغزيرة على منطقة مهرجان “أوروكيين” في بلفور شرقي فرنسا، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح أحدهم حالته خطرة، وإلغاء أحد أكبر المهرجانات في البلاد.

وألغيت الخميس أولى أمسيات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان أوروكيين الذي حالت جائحة كورونا دون إقامة نسختيه السابقتين، بعدما فاز في مارس 2020 بلقب أفضل مهرجان دولي خلال الاحتفال بتوزيع جوائز آرثر في لندن.

ويتوقع أن تقرر لجنة مختصة بإجراءات السلامة، مساء اليوم، ما إذا كان المهرجان الذي يُفترض أن يمتد أربعة أيام ويحضره نحو 130 ألف شخص سيستمر وفق البرنامج المقرر له إلى الحفلة الختامية لفرقة “ميوز” الأحد.

وقال محافظ إقليم بلفور رافاييل سوديني الذي حضر إلى مكان الحادث: “عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، وبعيد فتح المهرجان أبوابه، تسببت رياح عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة جداً في سقوط منشأة على شكل خيمة أمام مدخل أوروكيين، مما أدى إلى وقوع سبعة جرحى، نقل أحدهم إلى المستشفى بسبب كسور متعددة”.

وأضاف: “لقد دفعنا هذا الحادث مع المنظمين إلى تعليق مهرجان أوروكيين الذي لن يقام مساء الخميس. سنرى اليوم، بناء على الأضرار التي لحقت بالموقع، إذا كان من الممكن المضيّ في المهرجان، علما أن إلغاءه احتمال ممكن مع أننا لا نرغب فيه”.

كذلك أدت العواصف إلى سقوط عدد من الأشجار خارج موقع المهرجان وفي مناطق أخرى من الأقليم، مما تسبب بوقوع حادث مروري أسفر عن سقوط جريحين على الطريق السريع، وفقا لسوديني.

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