البكالوريا .. التلميذة منار لهراوي تحصل على أعلى معدل بجهة الشرق

2022-07-01 / 22:39
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هبة بريس _ وكالات

١هبة بريس : وجدة
تحصلت التلميذة منار لهراوي على أعلى معدل بجهة الشرق هو 19,21 من المديرية الإقليمية لوجدة أنجاد لامتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية 2022، شعبة العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية.

وهذا، أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن مجموع الناجحين في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية 2022 قد بلغ 15812 تلميذة وتلميذا، منهم 2447 من المترشحات والمترشحين الأحرار و19 مترشحة ومترشحا في وضعية إعاقة، كما بلغت نسبة النجاح 76,39% من مجموع المترشحات والمترشحين الممدرسين، علما أن نسبة نجاح الإناث من مجموع الممدرسين قد بلغت 80,18%، في حين بلغت هذه النسبة 71,44% بالنسبة للذكور الممدرسين.

وبلغ عدد الحاصلين على الميزة من مجموع المترشحين الممدرسين 8696 بنسبة 54,99% من مجموع الناجحين، منهم 813 حصلوا على ميزة حسن جدا، 2319 على ميزة حسن، 5564 على ميزة مستحسن.

وبخصوص نسب النجاح بالنسبة للممدرسين حسب الأقطاب والشعب، فقد بلغت 70,48% بالنسبة لقطب الشعب العلمية والتقنية والبكالوريا المهنية، في حين بلغت هذه النسبة 86,08% بالنسبة لقطب الشعب الأدبية والتعليم الأصيل، وفيما يتعلق بالمسالك الدولية للبكالوريا المغربية فقد بلغت نسبة النجاح بجهة الشرق 76,86

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