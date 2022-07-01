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بعد شكوك الجزائر.. صحيفة إسبانية تكشف مصدر الغاز الموجه للمغرب

2022-07-01 / 22:10
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هبة بريس

أثار إعلان إسبانيا بدء توريد الغاز للمغرب، الثلاثاء، شكوك الجزائر حول مصدره وطالبت بضمانات بعد حديث وسائل إعلام إسبانية أن مصدره “مجهول”، لكن تقريرا جديدا كشف مصدر الغاز وكيف تم نقله إلى المغرب.

وقالت صحيفة “لابيرغوانديا” الإسبانية إن الغاز الذي نقل إلى المغرب، الثلاثاء، قادم من الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب التقرير، تم تفريغ الشحنة الأولى من الغاز المسال في محطة إعادة التحويل في بلباو بإسبانيا، قبل أن يتم ضخه في الأنبوب المغاربي الأوروبي عبر مضيق جبل طارق الذي سبق للجزائر أن أوقفت العمل به.

وقالت الصحيفة إن الرباط لم تطلب أبدا من إسبانيا إعادة بيع الغاز الجزائري.

وهددت الجزائر، في أبريل، بفسخ عقد نقل الغاز الى إسبانيا إذا قامت مدريد بنقل الغاز الجزائري “إلى وجهة ثالثة” في إشارة ضمنية إلى المغرب.

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