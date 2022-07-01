الألعاب المتوسطية .. الملاكم المغربي محمد حموت يهدي المغرب ثاني ميدالية ذهبية

هبة بريس _ رياضة

توج الملاكم المغربي محمد حموت، مساء اليوم الجمعة، بميدالية ذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، مانحا المغرب ثاني ميدالية له في هذه الالعاب .

وجاء تتويج حموت بالمعدن النفيس عقب فوزه في نهائي وزن 60 كلغ على الفرنسي إينزو ميشيل.

وفي وقت سابق أحرزت الملاكمة المغربية شيماء غدي ، الميدالية الفضية في وزن اقل من 60 كلغ بعد خسارتها أمام الجزائرية هدجيلة خليف.

وكان العداء محسن أوطلحة قد منح المغرب أول ميدالية ذهبية في هذه الالعاب بعد فوزه، صباح اليوم، بسباق نصف الماراطون ضمن مسابقة ألعاب القوى.

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