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المبعوث الأممي للصحراء يزور المغرب غدا

2022-07-01 / 21:23
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هبة بريس

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة، أن المبعوث الأممي للصحراء ستافان دي ميستورا، سيزور المغرب، السبت، للقاء مسؤولين، مضيفا أنه يعتزم مقابلة “جميع أصحاب المصلحة في المنطقة في الأيام المقبلة”.

وأشار ستيفان دوجاريك إلى أن دي ميستورا “يعتزم زيارة الصحراء أيضا” خلال هذه الرحلة، مؤكدا أن المبعوث “يعتزم البقاء مسترشدا بالسوابق الواضحة التي أرساها أسلافه”.

وعند سؤاله عما إذا كان ينوي في هذا السياق إعادة إطلاق مفاوضات مماثلة لتلك التي نظمها المبعوث الألماني السابق، هورست كولر، عام 2019 قبل استقالته، لم يدل المتحدث بإجابة واضحة واكتفى بالقول إن “ما يبحث عنه هو كيف يمكننا دفع الحوار قدما في سياق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

ولدى سؤاله عن سبب عدم ذكر الجزائر أو موريتانيا في إعلان المبعوث عن الرحلة الجديدة، أجاب دوجاريك أنه سيعلن عن معلومات أخرى إذا توافرت مع تقدم الرحلة.

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