كورونا .. وزارة الصحة تطلق جرعة رابعة للقاح

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب اليوم فاتح يوليوز عن إمكانية أخذ جرعة رابعة بالنسبة لمن يتجاوزون 60 سنة في العمر أو الذين يعانون من أمراض متعددة والذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

في منشور موجه إلى المدراء الجهويين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دعا أيت الطالب، في سياق ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 منذ بداية يونيو المنصرم، وتحيين الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، إلى

– أخذ جرعة ثالثة من اللقاح بعد 4 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

– أخذ جرعة رابعة، خصوصا، بالنسبة لمن يتجاوزون 60 سنة في العمر أو الذين يعانون من أمراض متعددة والذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثالثة.

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