إحتجاجات ومظاهرات في باب سبتة والسلطات المغربية تحمل الإسبان المسؤولية
يشهد الجانب الإسباني للمعبر الحدودي “باب سبتة” في هذه الأثناء إحتجاجات واسعة للجالية المغربية المقيمة بالخارج بعدما قضوا ساعات طوال تحت أشعة الشمس الحارقة دون أن يتمكنوا من الوصول إلى مكاتب ختم الجوازات ونقاط التفتيش المخصصة لرجال الجمارك.
وحسب الشكايات الواردة التي توصل بها الموقع مرفوقة بمقاطع الفيديو تظهر آلاف المهاجرين المغاربة إلى جانب سياراتهم وهم يرددون شعارات تطالب السلطات المغربية بالتدخل لإيجاد مخرج للأزمة سيما وأن الأطفال والمسنين يشكلون نسبة عالية في طوابير الإنتظار.
وحسب الرواية الرسمية فإن الجانب الإسباني يعرقل بشكل غير مسبوق عملية دخول المهاجرين المغاربة إلى وطنهم عبر باب سبتة ، حيث أكدت مصادرنا أن السلطات المغربية إتصلت غير ما مرة بنظيرتها الإسبانية تطالبها بمرور قوافل المركبات نحو الجانب المغربي في وقت تكون فيه كل الممرات فارغة ورجال الأمن والجمارك في حالة إسترخاء ، غير ان السلطات الإسبانية تصر على عبور خمس سيارات فقط وهي التي تحدد المدة بين عبور الأفواج، إضافة إلى ذلك أن السلطات الإسبانية في معبر باب سبتة الحدودي إعتمدت شركة خاصة للتحقق من الوثائق والإجراءات الصحية المعمول بها بسبب وباء “كورونا”، الأمر الذي يزيد من التأخير في الوصول إلى الجانب المغربي ويضاعف من الضغط النفسي لرجال الجمارك والأمن الذين ينتظرون بفارغ الصبر وصول هؤلاء المهاجرين للقيام بالإجراءات الضرورية كي يتمكنوا من إكمال رحلتهم في ظروف وأجواء عادية.
19 تعليقات
على السلطات الإسبانية التسريع في الإجراءات الإدارية لتمكين المغاربة للعودة إلى أرض الوطن..
لا نريد عرقلة الاجواء سيما وان المسنين والاطفال والرضع تحت أشعة الشمس الحارقة وانهم بحاجة الراحة ..
مسؤوليين الهراء ليس لديهم حل لمشاكل الشعب كل ما لديهم هو الكذب والوعود الكاذبة..
لأ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
على الدولة أن تحفظ كرامة خصوصا المواطنين والجالية المقيمة بالخارج
اين وزارة الجالية المغربية المكلفة لمغاربة الخارج للدفاع عن حقوق المغاربة والجمعيات..
ولماذا دخلوا عن طريق سبتة
لا نريد عودة مثل هاته السلوكيات من الجارة الاسبانية سيما وان العلاقات الثنائية في تحسن تام..
عودة ميمونة لمغاربة الخارج …
على البلدين التعاون في الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية و…
الحكومة الإسبانية عليها ان تجند كل عناصرها وكذا في نقط التفتيش ان يسهل المساطر لعبور الجالية في احسن الظروف…
نطالب الجمارك الإسبانية والمغربية والسلطات الأمنية الاسبانية والمغربية بتسريع كل مايتعلق بعودت المغاربة لارض الوطن ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على بعض الحثالة اللقطاء الاسبان المستعمرين الإرهابيين العنصريين ..
سبتة ومليلية أراضي مغربية ولا بد من المغرب مطالبتهم من إسبانيا بالحرب او السلام..
كل ما تقوم به اسبانيا كان متفق عليه قبل فتح الحدود مع المملكة الشريفة لا ننصح بمعاكسة مغاربة الخارج لانه يمكن ان يؤدي الى تصعيد جديد..
اذا استمرت الأمور إلى ما وقع اليوم فيتكون اسبانيا الخاسر الأكبر..
ما هذه السلوكات الصادرة من الجارة .ليس من عادتها ذالك وعلى الحكومة الإسبانية تحمل المسؤولية الكاملة..
نحمل السلطات الإسبانية المسؤولية في فيما يقع حاليا في المعبر ..
لا ثقة في بلد لم يحترم مواطنين ارادوا الدخول إلى أرض الوطن وبذالك يتحمل المسؤولية في التقصير ..