متظاهرون يقتحمون مقر البرلمان الليبي في طبرق

متظاهرون يقتحمون مقر البرلمان الليبي في طبرق

2022-07-01 / 20:35
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت وسائل إعلام ليبية أن متظاهرين اقتحموا مقر البرلمان الليبي في طبرق شرق البلاد الجمعة احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية.

وأوردت عدة محطات تلفزيونية أن متظاهرين دخلوا المبنى وأحدثوا فيه أضرارا، وأظهرت صور نشرتها أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط المبنى بعد أن أحرق متظاهرون غاضبون إطارات

.شهدت عدة ساحات في مدن طرابلس وبنغازي وطبرق اليوم الجمعة خروج متظاهرين للتنديد بـ “الأوضاع المعيشية السيئة” في ليبيا.

وأعلن حراك شبابي يطلق عليه حراك “بالتريس” من ساحة العاصمة طرابلس، مطالب المتظاهرين وهي إنهاء الأجسام السياسية الحاكمة وتفويض المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للقضاء لقيادة البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في أقصر مدة.

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تعليق واحد

  1. ولماذا الكذب، انا حاليا في العبر ، بعد 8 ساعات من الانتظار ، لم نتاخر عند الاسبان اكثر من 15 دقيقة ، و الصفوف كلها متوقفة من الجانب المغربي، بدل ان يتحمل المسؤولون مسؤولياتهم ، يحاولون ان يلقوا اللوم على الغير

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