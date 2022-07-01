إجهاض محاولة لتهريب طنين من مخدر الحشيش بالبيضاء

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء في ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من إجهاض محاولة لتهريب طنين (02) من مخدر الحشيش على متن شاحنة لنقل البضائع، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة ومساعده البالغين من العمر 34 و44 سنة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار الخارجي لمدينة الدار البيضاء، والتي مكنت من ضبط شاحنة لنقل البضائع قادمة من مدينة جرف الملحة ومتوجهة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن الناقلة عن حجز طنين من مخدر الشيرا معدة على شكل رزم موجهة للتهريب الدولي، بالإضافة إلى حجز قارب مطاطي ومحركين بحريين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت إجراءات البحث والتحري متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين الرئيسيين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد جميع الارتباطات والامتدادات الوطنية والدولية المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

وتندرج هذه العملية الأمنية، في سياق المجهودات المتواصلة، التي تقودها المصالح الأمنية من أجل مكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات على الصعيدين الوطني والدولي.

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