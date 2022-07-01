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إيطاليا.. القبض على بوسني بتهمة تمويل الخلايا الجهادية

2022-07-01 / 19:06
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هبة بريس _ وكالات

أفادت مصادر أمنية إيطالية باعتقال مواطن من أصل بوسني في مدينة بولونيا عاصمة مقاطعة إيميليا رومانيا شمالي البلاد، بتهمة تمويل الخلايا الجهادية بأكثر من 50 ألف يورو.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرجل وضع قيد الإقامة الجبرية باستخدام جهاز تحكم إلكتروني عن بعد، لاعتباره مسؤولا عن تنفيذه شخصيا أو من خلال أطراف ثالثة، تحويلات مالية عديدة تزيد قيمتها عن 50 ألف يورو، لصالح ممثلين عن خلايا إرهابية، أو خصصت كليا أو جزئيا لسلوكيات ترتبط بغرض الإرهاب.

وخلصت المصادر الأمنية إلى القول إن التحقيق الذي أدى إلى اعتقال البوسني، أجرته وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري) ونسقه مكتب المدعي العام في بولونيا بالتعاون مع مديرية مكافحة الإرهاب.

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