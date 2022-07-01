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” الكونفدرالية” تحتج على تجاهل الحكومة لتداعيات الغلاء

2022-07-01 / 18:52
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هبة بريس _ الرباط

سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجها على لا مبالاة الحكومة وتجاهلها لتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات،

ونبهت النقابة إلى ما يمكن أن يترتب عن الاستمرار في هذا المنحى من توترات اجتماعية.

وسجلت الكونفدرالية في بلاغ لها استمرار موجة الغلاء غير المسبوقة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتداعياته الاجتماعية الخطيرة على القدرة الشرائية للمغاربة، وتهديده للسلم الاجتماعي.

وأشارت الكونفدرالية إلى غياب مبادرات وإجراءات جريئة لإيقاف الغلاء وتقديم الحلول والبدائل لحماية المواطن، واكتفاء الحكومة بتبرير الوضع بالسياق الدولي، دون الأخذ بعين الاعتبار المبادرات التي قامت بها دول أخرى في هذا الصدد.

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‫2 تعليقات

  1. والله واحد منهم ما امسواق للشعب المغلوب على أمره الذي يستيقض على كل صباح على الزيادات المفاجاة في جميع المواد سواء النفطية او الأساسية ولتبرير هذه الزيادات العشوائية ياتون كالعادة بلغة الخشب في جميع تصريحاتهم في كل المنابر والله لا حول و لا قوة الا بالله

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