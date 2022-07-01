الجزائر: سنمد إسبانيا بالغاز
الصورة من الارشيف

“ليكونوميستا”…شركة ألمانية تتكفل بتزويد المغرب بالغاز

2022-07-01 / 18:32
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هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة ” ليكونوميستا” ان شركة “RWE” ستتكفل بتزويد المغرب بحاجياته من الغاز الطبيعي، وذلك باستعمال أنبوب “المغاربي الأوروبي” انطلاقا من إسبانيا

وحسب ذات “الصحيفة ” فإن الشركة الألمانية المذكورة، تستعد لضخ أولى شحنات الغاز الخاصة بالمغرب في محطات تحويل الغاز المسال إلى طبيعي في إسبانيا، ومن ثم نقله عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي الذي قررت إسبانيا والمغرب إعادة تشغيله ابتداء من يوم الثلاثاء الأخير.

وأضاف نفس المصدر، أن الشركة الألمانية تنتظر فقط الحصول على التراخيص الرسمية لبدء نشاطها في تزويد المغرب بشحنات الغاز. ويبدو أن المغرب أوقع الاختيار على هذه الشركة لتوقيع عقد التزود بالغاز من الأسواق الدولية عن طريقها.
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تعليق واحد

  1. و الله الاوروبيين خطرين ضربوا تلافا للكبرانات دوخوهم فين غا يشدو دابا ابناء الكراغلة ؟ لكن من جهة اخرى فلوبيات الغاز و المحروقات (المغاربة )هم الاكثر استفاذة من توقف ضخ الغاز الجزائري نحو المغرب

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