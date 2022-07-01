“ليكونوميستا”…شركة ألمانية تتكفل بتزويد المغرب بالغاز

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة ” ليكونوميستا” ان شركة “RWE” ستتكفل بتزويد المغرب بحاجياته من الغاز الطبيعي، وذلك باستعمال أنبوب “المغاربي الأوروبي” انطلاقا من إسبانيا

وحسب ذات “الصحيفة ” فإن الشركة الألمانية المذكورة، تستعد لضخ أولى شحنات الغاز الخاصة بالمغرب في محطات تحويل الغاز المسال إلى طبيعي في إسبانيا، ومن ثم نقله عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي الذي قررت إسبانيا والمغرب إعادة تشغيله ابتداء من يوم الثلاثاء الأخير.

وأضاف نفس المصدر، أن الشركة الألمانية تنتظر فقط الحصول على التراخيص الرسمية لبدء نشاطها في تزويد المغرب بشحنات الغاز. ويبدو أن المغرب أوقع الاختيار على هذه الشركة لتوقيع عقد التزود بالغاز من الأسواق الدولية عن طريقها.

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