ابراهيم سعدون

دفاع” ابراهيم سعدون” بجمهورية دونيتسك يقدم التماسا لتخفيف حكم الإعدام

2022-07-01 / 18:10
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هبة بريس _ الرباط

صرح دفاع المواطن المغربي المحكوم عليه بالإعدام في جمهورية دونيتسك، لوكالة “سبوتنيك” أنه تم تقديم التماس لتخفيف الحكم.

وقالت محامية الدفاع يلينا فيسنينا، اليوم الجمعة، إنه تم التقدم بطلب استئناف نقض لتخفيف العقوبة، بحق المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم عليه بالإعدام في جمهورية دونيتسك.

هذا ووجّه طاهر سعدون، والد المغربي إبراهيم سعدون في وقت سابق، رسالة للرئيس فلاديمير بوتين مناشدا إياه التدخل لإنقاذ ابنه.

وقال الوالد في الرسالة التي نشرتها رئيسة تحرير “روسيا سيغودنيا” و”آر تي” مارغاريتا سيمونيان: سيادة فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، لقد لاحظنا أن صحة ابننا تتدهور يومًا بعد يوم. إنه يعاني من سوء التغذية الحاد. عندما كان طفلًا ، كان يعاني من فقر الدم، والذي لم يشف منه بعد. ومن المحتمل أن يكون قد تعرض لانتكاسة من المرض على خلفية خوفه من عقوبة الإعدام”.

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