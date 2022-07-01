طنجة.. توقيف 3 أشخاص وحجز مخدرات و5 كلاب من فصيلة شرسة

هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة طنجة، مساء أمس الخميس 30 يونيو 2022، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصران وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه بهم في حالة تلبس بترويج المخدرات بحي “المصلى” بمدينة طنجة، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحدهم عن حجز 10 كيلوغرامات من مخدر الحشيش وخمسة كلاب من فصيلة شرسة، يشتبه في حيازتها والاستعانة بها في التحريض ضد الأشخاص ومقاومة عناصر الشرطة، علاوة على حجز مجموعة مختلفة من الأسلحة البيضاء.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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