لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية.. بيروت تجمع وزراء الخارجية العرب

هبة بريس

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا يوم غد السبت ببيروت لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وعبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تصريح صحفي اليوم الجمعة عن الأمل في أن تحقق القضايا التي ستطرح للنقاش خلال هذا الاجتماع “تفاعلا عربيا واتفاقا على خطوات للمستقبل” واصفا توقيت عقد الاجتماع بأنه “مهم للغاية”.

وقال أبو الغيط إن وزراء الخارجية العرب سيجرون حوارا مفتوحا وسيتم طرح كافة القضايا الهامة للنقاش من دون جدول أعمال محدد ولا أوراق عمل.

ومن المنتظر أن يجري أبو الغيط مباحثات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين تتناول بالخصوص تطورات الازمة الدائرة في هذها البلد.

وتستضيف بيروت الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب لكون لبنان هو رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0