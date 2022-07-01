أردوغان: قبول دعوة السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو لا يعني الموافقة

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن موافقة بلاده على دعوة السويد وفنلندا إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يعني بالضرورة موافقتها على عضويتهما.

وأكد الرئيس التركي في تصريحات أدلى بها عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول أن “عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف لا زالت في مرحلة الدعوة”، معتبرا أن هناك “شروطا يتعين على البلدين تنفيذها”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

وأوضح أردوغان أن تركيا أدرجت شروطها ضمن المذكرة الثلاثية التي أبرمتها مع السويد وفنلندا، على هامش قمة الناتو التي عُقدت مؤخرا في مدريد.

وشدد على أن بلاده أصرت على إدراج تنظيمات “واي بي جي” (وحدات حماية الشعب الكردية) و”بي واي دي” (حزب الاتحاد الديمقراطي) و”غولن”، منظمات إرهابية في المذكرة، وعدم اقتصار الموضوع على تنظيم “بي كي كي” (حزب العمال الكردستاني).

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