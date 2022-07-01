الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان: قبول دعوة السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو لا يعني الموافقة

2022-07-01 / 16:21
1
هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن موافقة بلاده على دعوة السويد وفنلندا إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يعني بالضرورة موافقتها على عضويتهما.

وأكد الرئيس التركي في تصريحات أدلى بها عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول أن “عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف لا زالت في مرحلة الدعوة”، معتبرا أن هناك “شروطا يتعين على البلدين تنفيذها”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

وأوضح أردوغان أن تركيا أدرجت شروطها ضمن المذكرة الثلاثية التي أبرمتها مع السويد وفنلندا، على هامش قمة الناتو التي عُقدت مؤخرا في مدريد.

وشدد على أن بلاده أصرت على إدراج تنظيمات “واي بي جي” (وحدات حماية الشعب الكردية) و”بي واي دي” (حزب الاتحاد الديمقراطي) و”غولن”، منظمات إرهابية في المذكرة، وعدم اقتصار الموضوع على تنظيم “بي كي كي” (حزب العمال الكردستاني).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of متظاهرون يقتحمون مقر البرلمان الليبي في طبرق

متظاهرون يقتحمون مقر البرلمان الليبي في طبرق

2022-07-01 / 20:35
Photo of إيطاليا.. القبض على بوسني بتهمة تمويل الخلايا الجهادية

إيطاليا.. القبض على بوسني بتهمة تمويل الخلايا الجهادية

2022-07-01 / 19:06
Photo of دفاع ابراهيم سعدون يقدم إلتماسا لتخفيف حكم إعدامه

دفاع ابراهيم سعدون يقدم إلتماسا لتخفيف حكم إعدامه

2022-07-01 / 13:45
Photo of لتأمين الطلب.. تونس تلجأ إلى مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي من المواد البترولية

لتأمين الطلب.. تونس تلجأ إلى مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي من…

2022-07-01 / 13:03
Photo of روسيا ترفع كافة القيود المفروضة بسبب كورونا

روسيا ترفع كافة القيود المفروضة بسبب كورونا

2022-07-01 / 10:51
Photo of تقرير: أوروبا تستورد الفوسفات السوري عبر شركة روسية

تقرير: أوروبا تستورد الفوسفات السوري عبر شركة روسية

2022-06-30 / 22:03
Photo of الرئيس التونسي ينشر مسودة الدستور الجديد المطروح للاستفتاء

الرئيس التونسي ينشر مسودة الدستور الجديد المطروح للاستفتاء

2022-06-30 / 21:36
Photo of دونيتسك: أحكام الإعدام الصادرة على المرتزقة الأجانب غير قابلة للنقاش الآن

دونيتسك: أحكام الإعدام الصادرة على المرتزقة الأجانب غير قابلة…

2022-06-30 / 20:06
Photo of الصحة العالمية تتوقع “مستويات مرتفعة” للإصابات بكورونا

الصحة العالمية تتوقع “مستويات مرتفعة” للإصابات بكورونا

2022-06-30 / 19:42
Photo of بوتين: روسيا توفر الغذاء لأكثر من 160 دولة في العالم

بوتين: روسيا توفر الغذاء لأكثر من 160 دولة في…

2022-06-30 / 18:17

تعليق واحد

  1. هد الدكتاتور المغرور و المنافيق و النازي اردوغان مثله مثل المجريم بوتين اللي تيقتل المعارضن في اي مكان في العالم بالرصاص او بالسموم الكمياية او او او و مثل موسوليني و هتلير النازين المجرمين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق