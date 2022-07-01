لدعم التعليم.. لقجع يوقع اتفاقية مع اليابان بقيمة 1.6 مليار درهم

2022-07-01 / 16:05
0
هبة بريس

تم اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بين المغرب واليابان بقيمة 22 مليار ين ياباني (حوالي 1,6 مليار درهم)، لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي.

ويهدف البرنامج، الذي وقعه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والسفير المفوض فوق العادة لليابان لدى المملكة، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، تاكاشي إيطو، إلى دعم المغرب بهدف تحسين بيئة التعلم وتقليل الفوارق وتخفيف الفجوات في تعلم مادة الرياضيات وذلك على ثلاثة مستويات، في الفصل داخل المدرسة، وبين المؤسسات التعليمية وبين الأسر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد أية علاقة؟

منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد أية علاقة؟

2022-07-01 / 11:54
Photo of أكادير : مناقشة أطروحة دكتوراه لبرلماني من نفس حزب عميد كلية الآداب تثير جدلا واسعا

أكادير : مناقشة أطروحة دكتوراه لبرلماني من نفس حزب…

2022-07-01 / 10:03
Photo of طلبة زاكورة يحتجون على حرمانهم من وسائل النقل لقضاء عطلة العيد

طلبة زاكورة يحتجون على حرمانهم من وسائل النقل لقضاء…

2022-06-30 / 12:43
Photo of الموسم الدراسي 2022-2023 .. وزارة التربية الوطنية تكشف التفاصيل

الموسم الدراسي 2022-2023 .. وزارة التربية الوطنية تكشف التفاصيل

2022-06-29 / 18:24
Photo of فضيحة المناصب على المقاس بكلية الآداب بأكادير تصل قبة البرلمان

فضيحة المناصب على المقاس بكلية الآداب بأكادير تصل قبة…

2022-06-29 / 17:00
Photo of التعليم: انطلاق منافسات البطولة الوطنية المدرسية للسباحة والجيدو

التعليم: انطلاق منافسات البطولة الوطنية المدرسية للسباحة والجيدو

2022-06-29 / 10:40
Photo of غريب.. مؤسسة تعليمية بالبيضاء ترفع شكاية ضد الآباء بعد رفضهم تأدية واجب يوليوز

غريب.. مؤسسة تعليمية بالبيضاء ترفع شكاية ضد الآباء بعد…

2022-06-28 / 17:00
Photo of بنموسى: خصصنا 2,6 مليار درهم لتأهيل المؤسسات التعليمية

بنموسى: خصصنا 2,6 مليار درهم لتأهيل المؤسسات التعليمية

2022-06-27 / 17:08
Photo of “فاتورة يوليوز” تغضب آباء وأولياء التلاميذ ومطالب بتدخل الوزارة

“فاتورة يوليوز” تغضب آباء وأولياء التلاميذ ومطالب بتدخل الوزارة

2022-06-27 / 10:38
Photo of امتحانات الباكالوريا.. ضبط 573 مشتبها في تورطهم في ارتكاب أعمال الغش وفي قضايا أخرى

امتحانات الباكالوريا.. ضبط 573 مشتبها في تورطهم في ارتكاب…

2022-06-26 / 18:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق