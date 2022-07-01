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تازة.. العثور على جثة شاب معلقة في جدع شجرة وسط الغابة

2022-07-01 / 14:56
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ع محياوي _ هبة بريس

إهتزت ساكنة دوار أوشتام بجماعة كاف الغار بدائرة تايناست باقليم تازة، اليوم الجمعة 01 يوليوز الجاري، على خبر العثور على جثة شاب وسط غابة معلقا في جدع شجرة بالمكان المسمى العوينة دحمو .

وحسب مصدر هبة بريس، فالهالك كان قد اختفى منذ يوم الإثنين الماضي في ظروف غامضة .

و أضاف ذات المصدر ، أن الواقعة إستنفرت مختلف الأجهزة الأمنية ” الدرك الملكي ” و السلطات المحلية ، بالإضافة إلى عناصر التشخيص القضائي التابعين للقيادة الجهوية بتازة التي حضرت إلى عين المكان للقيام بالمتعين، فيما تم نقل جثة الهالك صوب المركز الاستشفائي الاقليمي ابن باجة بمدينة تازة، ق عرضها على التشريح الطبي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

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