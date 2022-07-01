“شاومي” للهواتف تثير غضب المغاربة بإشهار للمثليين وسط دعوات لمقاطعتها

2022-07-01 / 15:47
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

غضب كبير عم وسائط التواصل الاجتماعي بسبب إشهار لشركة “شاومي” من خلال فرعها “ريدمي” و الذي يخص المثلية الجنسية.

و نشرت إحدى صفحات المجموعة الصينية إعلانا يشجع على المثلية الجنسية و هو ما تسبب في غضب زبناء الشركة المتخصصة في الهواتف الذكية و الذين صبوا جام غضبهم على الشركة التي باتت تستحوذ على جزء من سوق الهواتف الذكية في المغرب.

و علق المئات من الغاضبين على إعلان “ريدمي” المملوكة ل”شاومي” بالدعوة لمقاطعة منتوجات الشركة و التي لم تحترم عقيدة المسلمين و لا مشاعرهم من خلال تشجيعها للمثلية الجنسية بشكل فاضح و علني.

و كتب أحد المعلقين الغاضبين: “ماكانش كيسحب لي هاد الشركة كتشجع على هادشي أما منفكرش نشري شي حاجة ديالها” ، و أضاف آخر: “الشركة لم تحترم عقيدة المغاربة و لا أخلاقهم و يجب التصدي لها بالمقاطعة لكافة منتجاتها”.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الأمر ذاته انطبق على زبناء “شاومي” بعدد من الدول العربية و حتى الغربية الذين رفضوا إعلان الشركة المتضمن لإشارات واضحة تدافع عن المثلية الجنسية.

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