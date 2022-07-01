أعضاء الكاف ينبهرون بالتنظيم الاحترافي الذي خصصته الجامعة لكأس إفريقيا للإناث

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل اللجنة التنظيمية لكأس إفريقيا للإناث و التي ستحتضنها المملكة المغربية استعداداتها على قدم و ساق لإنجاح هذا العرس الكروي الكبير.

و انبهر أعضاء الكاف بالاهتمام الكبير الذي خصصته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لهذا الحدث القاري و الذي ظل في السنوات الماضية في الظل بعدما تعودنا على إيلاء الاهتمام الأكبر بالبطولة القارية للذكور.

الجامعة و بتعليمات مباشرة من فوزي لقجع و بمتابعة دقيقة من المكتب الجامعي حرصت على تقديم صورة مشرفة من خلال وضع كافة التجهيزات و رصد إمكانيات مهمة لتكون البطولة النسوية التي ستحتضنها الرباط و البيضاء هي الأفضل على مر التاريخ.

و زار أعضاء الكاف الملاعب الرسمية التي ستحتضن التظاهرة و كذا ملاعب التداريب و الفنادق حيث ستقيم الوفود المشاركة و كذا البعثات الرسمية، فضلا على اطلاعها على وسائل التنقل التي خصصت لكل المعتمدين و كذا المركز الإعلامي، و وقفوا على جودة و روعة التنظيم الاحترافي في بطولة ستستأثر باهتمام عالمي بفضل تجند الجامعة لإنجاح البطولة.

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