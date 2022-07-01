تقرير أمريكي: المغرب ضمن الدول القائدة لإنتاج الطاقة الشمسية

2022-07-01 / 12:20
1
هبة بريس - وكالات

ذكر تقرير أمريكي جديد أن المغرب جاءت ضمن ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقود إنتاج الطاقة الشمسية خلال العقد الحالي.

ونقل موقع “أثير” عن تقرير نشره معهد اقتصاديات الطاقة في الولايات المتحدة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها خطط لزيادة الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بمقدار 49.5 غيغاوات بحلول عام 2030، وفقا لمؤشر مراقبة الطاقة العالمي، (GEM).

وأضاف التقرير أن سلطنة عمان والمغرب والكويت تقود بلدان المنطقة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق واسع هذا العقد بأكثر من 30 غيغاوات من المشاريع قيد التطوير أو البناء.

وستزيد جميع مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأكثر من خمسة أضعاف الطاقة المتجددة الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير أمريكي..المغرب يقود بلدان المنطقة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية

تقرير أمريكي..المغرب يقود بلدان المنطقة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية

2022-07-01 / 20:06
Photo of عدم حاجة المغرب لمصفاة لسامير..نقابة: الوزيرة بنعلي تتماهى مع انتظارات لوبي المحروقات

عدم حاجة المغرب لمصفاة لسامير..نقابة: الوزيرة بنعلي تتماهى مع…

2022-07-01 / 19:39
Photo of بنخضرة: دراسات خط الغاز المغربي النيجيري تتقدم في “ظروف جيدة للغاية

بنخضرة: دراسات خط الغاز المغربي النيجيري تتقدم في “ظروف…

2022-07-01 / 19:20
Photo of الطالبي العلمي يدعو إلى الترافع عن التعاون بين بلدان حركة عدم الانحياز

الطالبي العلمي يدعو إلى الترافع عن التعاون بين بلدان…

2022-07-01 / 19:01
Photo of “ليكونوميستا”…شركة ألمانية تتكفل بتزويد المغرب بالغاز

“ليكونوميستا”…شركة ألمانية تتكفل بتزويد المغرب بالغاز

2022-07-01 / 18:32
Photo of “شاومي” للهواتف تثير غضب المغاربة بإشهار للمثليين وسط دعوات لمقاطعتها

“شاومي” للهواتف تثير غضب المغاربة بإشهار للمثليين وسط دعوات…

2022-07-01 / 15:47
Photo of بشرم الشيخ.. المغرب يشارك في البطولة العربية المفتوحة للروبوت

بشرم الشيخ.. المغرب يشارك في البطولة العربية المفتوحة للروبوت

2022-07-01 / 14:19
Photo of فتاح العلوي: قانون مجلس المنافسة يروم تعزيز حياد المجلس كهيئة مستقلة

فتاح العلوي: قانون مجلس المنافسة يروم تعزيز حياد المجلس…

2022-07-01 / 13:26
Photo of “العربية المغرب” تدشن رحلاتها من مدينتي الدار البيضاء وطنجة إلى إشبيلية

“العربية المغرب” تدشن رحلاتها من مدينتي الدار البيضاء وطنجة…

2022-06-30 / 18:08
Photo of السفير الإسباني: العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإسبانيا هيكلية

السفير الإسباني: العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإسبانيا هيكلية

2022-06-30 / 16:34

تعليق واحد

  1. وطننا يسير بخطى ثابتة نحوالازدهار في مجالات عدة كيف لا وهو تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق