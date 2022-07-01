إدارة مجلس نقابة المهن الموسيقية ترفض استقالة هاني شاكر

2022-07-01 / 12:45
0
نجلاء مزيان

عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعا طارئا على إثر إعلان الفنان المصري هاني شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية.

و أعلن مجلس إدارة المهن الموسيقية عن رفض استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، كما أجمع أعضاء مجلس الإدارة على رفض الاستقالة.

و ناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابي واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة.

و الجدير بالذكر أن هانى شاكر أعلن مؤخرا عن استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، مشير إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد في عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشاب فضيل والنجم اللبناني جوزيف عطية يطلقان “تلاقينا تاني”

الشاب فضيل والنجم اللبناني جوزيف عطية يطلقان “تلاقينا تاني”

2022-07-01 / 11:40
Photo of منال بنشليخة تتصدر الطوندونس المغربي ب “ماخلاو ما قالو”

منال بنشليخة تتصدر الطوندونس المغربي ب “ماخلاو ما قالو”

2022-07-01 / 10:43
Photo of لأسباب مجهولة …إلغاء حفل مالوما بمراكش

لأسباب مجهولة …إلغاء حفل مالوما بمراكش

2022-07-01 / 09:23
Photo of فاجعة سياج مليلية..فنان نيجيري يلغي حفلا موسيقيا في المغرب

فاجعة سياج مليلية..فنان نيجيري يلغي حفلا موسيقيا في المغرب

2022-06-30 / 21:25
Photo of اللهجة المغربية تجمع فوضيل و جوزيف عطية في “تلاقينا ثاني”

اللهجة المغربية تجمع فوضيل و جوزيف عطية في “تلاقينا…

2022-06-30 / 16:51
Photo of شيرين تحسم الجدل حول خلافها مع سعد لمجرد

شيرين تحسم الجدل حول خلافها مع سعد لمجرد

2022-06-30 / 13:54
Photo of مراد العشابي يتوج كأحسن فنان ساخر لسنة 2022 في أكادير

مراد العشابي يتوج كأحسن فنان ساخر لسنة 2022 في…

2022-06-29 / 22:26
Photo of في أول ظهور لها ..أمال ماهر :” كنت مصابة بفيروس كورونا”

في أول ظهور لها ..أمال ماهر :” كنت مصابة…

2022-06-29 / 21:17
Photo of الرباط عاصمة الثقافة الافريقية تجمع الحر و الدوزي

الرباط عاصمة الثقافة الافريقية تجمع الحر و الدوزي

2022-06-29 / 17:34
Photo of بين الشهرة و الإنجاب …فنانات حائرات و فنانون عازبون

بين الشهرة و الإنجاب …فنانات حائرات و فنانون عازبون

2022-06-29 / 15:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق