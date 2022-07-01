إدارة مجلس نقابة المهن الموسيقية ترفض استقالة هاني شاكر

نجلاء مزيان

عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعا طارئا على إثر إعلان الفنان المصري هاني شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية.

و أعلن مجلس إدارة المهن الموسيقية عن رفض استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، كما أجمع أعضاء مجلس الإدارة على رفض الاستقالة.

و ناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابي واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة.

و الجدير بالذكر أن هانى شاكر أعلن مؤخرا عن استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، مشير إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد في عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.

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