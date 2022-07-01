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روسيا ترفع كافة القيود المفروضة بسبب كورونا

2022-07-01 / 10:51
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هبة بريس - وكالات

قالت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك “روس بوتريبنادزور”، إنها قررت رفع كل القيود التي فرضتها سابقا في روسيا على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الهيئة في بيانها اليوم: “بسبب الانخفاض المستمر في كثافة العملية الوبائية، قررت روس بوتريبنادزور وقف سريان كل القيود التي تم فرضها سابقا، بما في ذلك ارتداء الكمامات، وحظر تقديم الطعام في الليل وعدد من التدابير الأخرى”.

وذكرت الهيئة، أنه على مدار الأشهر الأربعة الماضية، كانت شدة عملية تفشي وباء كوفيد-19 في انخفاض مطرد في روسيا. وانخفض معدل الإصابة الأسبوعي بأكثر من 64 مرة منذ الحد الأقصى في منتصف فبراير، وهو حاليا عند أدنى مستوى له منذ بداية الوباء.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل المراقبة الصارمة على الوضع الوبائي في البلاد، وأنها ستعيد فرض القيود في حال تدهور الوضع.

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