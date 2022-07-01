الحصول على بطاقة السائق المهني: تمديد أجل التسجيل حتى 31 دجنبر

2022-07-01 / 10:31
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، عن تمديد أجل تسجيل السائقين المزاولين للسياقة المهنية الراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني إلى غاية 31 دجنبر 2022.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يندرج في إطار تفعيل التزاماتها في ما يخص مجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، ونظرا لاستمرار الإقبال على عملية التسجيل ونزولا عند رغبة المهنيين، مشيرة إلى أن هذا التمديد سيتم حسب الشروط المنصوص عليها في البلاغات السابقة لها.

وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر أيضا إرجاء مراقبة التوفر على بطاقة السائق المهني إلى غاية فاتح يناير 2023، على أن تتم هذه المراقبة على أساس التوفر على بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية، أو على وصل إيداع يثبت التسجيل في دورة تكوينية للحصول على بطاقة السائق المهني.

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تعليق واحد

  1. وشحال ديال الكذوب ماكاين مجانية الا قليلا وساين واحد السنة أو سنتين.لي كاين هو 3000 درهم لصاحب سيارة التعليم المكلف من طرف وزارة النقل وبدون تكوين ولا حضور ولو حتى درس واحد المهم 3000 درهم والسائقين بالألاف.

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