أعوان سلطة بالبيضاء يعتدون بالضرب والكلام النابي على طاقم تصوير فيلم
في الصورة عبدالواحد لفتيت

السلطة المحلية بخريبكة ..مطالب بايفاد لجنة للتحقيق في “مخالفات تعمير “

2022-07-01 / 10:16
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ع.الله عياش - هبة بريس

“عندو الرخصة ” ” ماعندوش الرخصة ” “شوف شحال دخل في الملك العمومي “هذا راه استولى على الشارع كامل “” واش ماشافتوش السلطة ” ” يمكن المجلس البلدي هو الي عاطيه الضوء الأخضر ” ” ويقدر المجلس ايكون على غير علم ” …اجي شحال من قرار اديال الإغلاق كاين …وداك ” الفردوس ” واش كلشي عندهم رخصة الاستغلال؟ ..شكون عرف ؟ ..واش عندو رخصة إصلاح ولا بناء …عندو التصميم ؟ ..الحاصول مابقينا فاهمين والو …

هكذا يتحدث الشارع الخريبكي ..الناس كتشوف ” الإختلالات ” أومالقاتش الأجوبة…مرة كتوصلنا المعلومة أن المسؤولية تقع على عاتق المجلس الجماعي..ومرة كيقولو لينا ..السلطة ماديراش خدمتها …وحنا وسط هذا الكم الهائل من الأسئلة مابقا لينا غانزاوكو في سي عبد الوافي لفتيت يرسل شي لجنة …

باش ايبان الخيط الأبيض من الأسود فعلا خاص وزير الداخلية يرسل لجنة وزارية باش تحقق في اختلالات تقع مسؤوليتها على جهة من الجهتين ..إما السلطة المحلية أو المجلس الجماعي ..

المصادر اديالنا كتقول بلي كاين موشكيل كبير في توزيع الأدوار بين المجلس الجماعي والسلطة المحلية خصوصا في شق الرقابة والجزر…راه يمكن تستغل الملك العمومي في حدود المعقول بالقانون ..ولكن باش تسد على الناس هنا الأمر فيه استخفاف بالجهتين ..مجلس وسلطة ..

وبالمناسبة ..واش يقدر رئيس المجلس الجماعي يكشف للرأي العام المحلي تفاصيل الإختلالات في هذا الباب…ماكرهناش القانون ينزل على كلشي ..وإلى كانت السلطة مقصرة راه وزارة الداخلية قادرة تسطر الإجراءات اللازمة ….

سؤال ..شحال من قرار اديال الإغلاق سطرو المجلس ..؟ واش كاين شي قرارات اديال الهدم ؟ ..،بصراحة راه الكلام الكثير والإجابة مغيبة ..

اجي …واش معقولة لجنة كتخرج لمول الحانوت على ” بوطات” اوماقدراش حتى تسول على” مظاهر بناء” كثر فيها القيل والقال ..؟

بغينا أجوبة على هذا الواقع … وكنتمناو تزورنا شي لجنة تحقق في كل ” الاختلالات ” و” القرارات ” ومدى تنزيلها على أرض الواقع … وحتى الرخص ..وحتى “التعرضات” ألي موضوعة في شأن بنايات وكيفية التعامل معها والقرارات التي اتخدت في شأنها …الحاصول أوماكاين ..فين كاين الخلل ؟

وفي موضوع ” التعرضات ” …المقاطعة الحضرية الأولى في صلب الإهتمام ..تفاصيل أكثر في الموضوع المقبل…الله ايداوي

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‫19 تعليقات

  1. الملك العام والملكية المشتركة يجب احترامهما في جميع المدن والقرى المغربية..

  2. وما اكثر المخالفين للبناء العشوائي وبدون رخص الاصلاح او البناء فوضى عارمة فيها ..

  3. المغرب باكمله محتاج لتحرير الشوارع والأزقة كلها اما البناء العشوائي يتم بالليل بالرشوة والزبونية والمحسوبية و…

  4. نتمنى تعميم محاربة الظاهرة البناء العشوائي في جميع انحاء المغرب وان تكون لجان افتحاص..

  5. المواطنين عدد هائل منهم محتل الملك العام لايحق لهم اسغلاله إلا بترخيص..

  6. يجب الصرامة والتشديد في تعميم تحرير الملك العمومي في جميع أنحاء المملكة ومحاربة البناء العشوائي..

  7. حسبي الله ونعم الوكيل. العشوائية في التسير قبل البناء. اين كان القائد أو الجهة المسؤولة على التعمير البناء واين دور السلطة المحلية…

  8. صعوبة المساطر وقانون التعمير تجعل الإنسان يلجأ إلى البناء العشوائي..

  9. حسبي الله ونعم الوكيل اللهم إن هذا منكر يجب محاسبة المسؤوليين قبل المواطنين.

  10. بلاد القمع والظلم عندما ينتهي المواطن من البناء تحتل اللجان عليه من اجل الهدم يجب محاسبة المفسدين والخونة من كل مكوناتها ..

  12. القانون يعلو ولا يعلى عليه.كلنا سواسية امام القانون.كل المواطنين يعرفون بأنه ممنوع البناء بدن رخصة ورغم ذلك يقومون بالتعمير..

  15. التحقيق يشمل اولا من هيئة التعمير في العملات والبلديات يجب محاسبتهم ..

  16. القانون واضح على المواطن ان يلتزم بجميع المساطر الإدارية حتى يتفادى الاصطدام مع السلطات المحلية..

  17. جل الأسر الفقيرة تعيش تحت رحمت الله .وبناء شبه عاري يكفي لايواء أسرة وعلى الدولة دعم الفئات الهشة..

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