“عقدة المغرب”.. الجزائر تقيل مدير جريدة الشعب بعد نشر صور المنتخب المغربي
هبة بريس - الرباط
أقدم النظام العسكري الجزائري على اقالة مدير جريدة الشعب الجزائرية ، مصطفى همسي ، من مهامه بسبب ما اعتبرته خطأ مهنيا فادحا بعد نشر الجريدة صور للاعبي المنتخي المغربي المشارك في العاب البحر الابيض المتوسط بدلا من المنتخب الجزائري .
وبحسب مصادر اعلامية جزائرية فقد تم تعيين جمال لعلامي مديرا عاما لجريدة “الشعب” الذي كان يشغل مديرا عاما لجريدة “المساء”، وهو الامر الذي كان يحصل فقط في البلدان ذات الانظمة الشمولية التي تؤمن بمنطق الحزب الوحيد وعقيدة العداء لضمان الاستمرارية .
جدير بالذكر ان عددا من البلدان المشاركة في دورة العاب البحر الابيض المتوسط المقامة بمدينة وهران الجزائرية عبرت عن تذمرها واستيائها من ضعف مستوى التنظيم .
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عدم احترام النشيد الوطني وبثر خريطة المغرب وصافرات الاستهجان والسب والشتم والالفاظ القبيحة وسوء الضيافة وسوء التغذية وكوارث التنظيم…تذل على مستواهم الاخلاقي والاجتماعي المنحط جدا وانغلاقهم حول انفسهم وحقدهم الدفين على المغرب والمغاربة. الله الوطن الملك الله الوطن الملك الله الوطن الملك……..
راكم في واد ونحن في واد. المشاركة بخريطة المغرب مبتورة سنحسبها عليكم إلى يوم القيامة. لقد قاتل آباءنا من أجل شرف هذا الوطن ونحن على هذا الطريق وكذالك ابناؤنا ولا كن حكامنا في واد ونحن في واد آخر.
عرفتوا اشنوا اشخاص ادار لبسوا لعابة ديلنا المسكات بش مايبنوا في التلفزة الجزائريه باش مايعقبوا مدير الاداعة المغرب احسن بلد في العالم وهذا فضل من الله عز وجل الله الوطن الملك الصحراء مغربيه مغربيه مغربيه تحياتي