“عقدة المغرب”.. الجزائر تقيل مدير جريدة الشعب بعد نشر صور المنتخب المغربي

هبة بريس - الرباط

أقدم النظام العسكري الجزائري على اقالة مدير جريدة الشعب الجزائرية ، مصطفى همسي ، من مهامه بسبب ما اعتبرته خطأ مهنيا فادحا بعد نشر الجريدة صور للاعبي المنتخي المغربي المشارك في العاب البحر الابيض المتوسط بدلا من المنتخب الجزائري .

وبحسب مصادر اعلامية جزائرية فقد تم تعيين جمال لعلامي مديرا عاما لجريدة “الشعب” الذي كان يشغل مديرا عاما لجريدة “المساء”، وهو الامر الذي كان يحصل فقط في البلدان ذات الانظمة الشمولية التي تؤمن بمنطق الحزب الوحيد وعقيدة العداء لضمان الاستمرارية .

جدير بالذكر ان عددا من البلدان المشاركة في دورة العاب البحر الابيض المتوسط المقامة بمدينة وهران الجزائرية عبرت عن تذمرها واستيائها من ضعف مستوى التنظيم .

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