أكادير : مناقشة أطروحة دكتوراه لبرلماني من نفس حزب عميد كلية الآداب تثير جدلا واسعا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أثار إعلان مناقشة أطروحة دكتوراه لبرلماني ينتمي لنفس حزب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير المنتهية ولايته جدلا واسعا في صفوف الطلبة الدكاترة وأساتذة الكلية على حد سواء.

وحددت إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير يوم السابع من يوليوز موعدا لمناقشة أطروحة البرلماني “حسن أومريبط” عن حزب التقدم والاشتراكية التي ستدخل لا محالة التاريخ بإعتبارها أسرع أطروحة ستتم مناقشتها في تاريخ هذه المؤسسة الجامعية، حيث استغرق البرلماني الذي قدم ملفه الإداري للتسجيل بسلك الدكتوراه بالكلية بتاريخ 03 دجنبر 2019 برسم الموسم الجامعي 2019/2020 ما مجموعه 31 شهرا و 28 يوما ، كمدة شملت انجاز أطروحته والتأشير عليها من طرف الأستاذ المشرف بعد مراجعتها وتقديمها للإدارة التي أخضعتها للنظام الرقمي لمكافحة الغش، وقامت بتعيين اللجنة وسلمتها نسخا من الأطروحة لمراجعتها وإنجاز تقارير بخصوصها قبل تسليمها للإدارة، وشملت أيضا إنجاز 200 ساعة من التكوينات الإلزامية والتكميلية والنشر بالمجلات العلمية والمشاركة في حراسة الإمتحانات.

علما أن المدة القانونية لمناقشة أطروحات الدكتوراه تتطلب استكمال 3 سنوات على الأقل، مع تمديد يصل ل 5 سنوات مع إمكانية إضافة السنة السادسة وفق شروط خاصة.

علما أن عددا من الأطاريح التي أنجزت بهذه الكلية ظلت محتجزة لسنوات تجاوزت المدة المسموح بها قبل الإفراج عن بعضها دون البقية وهو الأمر الذي لم يطبق في حالة البرلماني رفيق عميد الكلية المنتهية ولايته، بل أكثر من ذلك فقد سجلت المصادر ذاتها العديد من الملاحظات بخصوص أطروحة البرلماني، أولها عنوان الأطروحة الذي لا يتناسب مع مجالات تخصص هذه الكلية بقدر ما يتناسب مع تخصص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، زد على ذلك، عدم أهلية اللجنة المعينة للبث في مجال تخصص الأطروحة فالمشرف أستاذ اللغة وتدريسها، ورئيس اللجنة منسق لماستر في تقنيات الاعلام، وبقية الأعضاء ينتمون لتخصصات بعيدة عن موضوع الأطروحة كاللسانيات وعلوم اللغة، زد على ذلك أن عضوين من اللجنة ينتمون لنفس حزب البرلماني الذي سوف يناقش أطروحته وسط رفاقه.

يشار إلى أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير حطمت رقماً قياسياً غير مسبوق فيما يخصص عدد الأطاريح التي يجري مناقشتها، منها من ظلت لسنوات تجاوزت المدة المسموح بها، وهو ما دفع بالعديد من الفعاليات الجامعية لربط ذلك برغبة الإدارة المنتهية ولايتها في تمرير أطروحات عدد من المقربين كمكافأت قبل تولي الإدارة الجديدة لزمام الأمور خصوصا بعدما تبخرت أمال نائب العميد في الحصول على العمادة لإرتباط إسمه بفضيحة المناصب على المقاس التي هزت أركان الكلية، بالإضافة إلى ملفات أخرى عديدة مرتبطة بتدبير هذه المؤسسة التي أصبح إسمها مرتبطا بالتوظيفات وأطاريح الدكتوراه على المقاس.

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