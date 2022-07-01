خيبة أمل بالجزائر بعد إقصاء منتخبهم وتأهل المغاربة لنصف نهائي “وهران 2022”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
خيبة أمل كبيرة تلك التي عبرت عنها الجماهير الجزائرية بعد إخفاق منتخب بلادهم للشباب في بطولة الألعاب المتوسطية و خروجهم من الباب الخلفي للمسابقة من دور المجموعات.
و قوبل أداء المنتخب الجزائري المشارك في “وهران 2022” بانتقادات كبيرة من طرف الإعلام و الجماهير بعد الإقصاء المر في مجموعة شهدت تأهل المنتخبين المغربي و الفرنسي.
و انطلقت شرارة غضب الجماهير الجزائرية من مباراة منتخب بلادهم مع أشبال الأطلس و التي انهزموا فيها بعقر دارهم و أمام أنصارهم قبل أن تقضي ديكة فرنسا على الحلم الجزائري ليودع البلد المضيف الدورة محتلا المرتب الثالثة في المجموعة الأولى.
و ساهم تأهل المنتخب المغربي لنصف النهائي في ارتفاع منسوب الانتقادات للمنتخب الجزائري حيث اعتبر متتبعون بالجارة الشرقية أن الكرة في المغرب تطورت كثيرا و هو ما باتت تعكسه نتائج المنتخبات العمرية و الأندية في البطولات القارية، عكس الكرة الجزائرية التي تراجعت بشكل مهول في السنتين الأخيرتين.
4 تعليقات
الثعالب افترستها الاسود و الديوك اكملت ما تبقى
باركة عليهم الموراوغات مع الابن الغير الشرعي البوليزاريو
مهزلة بكل المقاييس المديع ديالهم كيقول احسن دورة احسن الملاعب واحسن تنضيم.
هههه
الدول تتنافس في العلوم والاكتشافات، وتوفير العيش الكريم ، والدول المتخلفة تتقاتل على كرة من البلاستيك ، صرتم أضحوكة الكون
الجار جاء ابانت عن حقد دفين اتجاه المغرب .لم نكن ننتظر هذه العدوانية سواء من طرف الحكومة او الشعب الموجه من طرف عصابة العسكر