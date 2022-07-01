خيبة أمل بالجزائر بعد إقصاء منتخبهم وتأهل المغاربة لنصف نهائي “وهران 2022”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

خيبة أمل كبيرة تلك التي عبرت عنها الجماهير الجزائرية بعد إخفاق منتخب بلادهم للشباب في بطولة الألعاب المتوسطية و خروجهم من الباب الخلفي للمسابقة من دور المجموعات.

و قوبل أداء المنتخب الجزائري المشارك في “وهران 2022” بانتقادات كبيرة من طرف الإعلام و الجماهير بعد الإقصاء المر في مجموعة شهدت تأهل المنتخبين المغربي و الفرنسي.

و انطلقت شرارة غضب الجماهير الجزائرية من مباراة منتخب بلادهم مع أشبال الأطلس و التي انهزموا فيها بعقر دارهم و أمام أنصارهم قبل أن تقضي ديكة فرنسا على الحلم الجزائري ليودع البلد المضيف الدورة محتلا المرتب الثالثة في المجموعة الأولى.

و ساهم تأهل المنتخب المغربي لنصف النهائي في ارتفاع منسوب الانتقادات للمنتخب الجزائري حيث اعتبر متتبعون بالجارة الشرقية أن الكرة في المغرب تطورت كثيرا و هو ما باتت تعكسه نتائج المنتخبات العمرية و الأندية في البطولات القارية، عكس الكرة الجزائرية التي تراجعت بشكل مهول في السنتين الأخيرتين.

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