طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسهول الداخلية للبلاد.

وستتشكل كتل ضبابية مصحوبة بقطرات مطرية محلية بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

كما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط، مع قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة متفرقة خلال الليل بالواجهة المتوسطية.

ومن المرتقب أيضا تناثر حبات من الغبار في بعض المناطق الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية ومنطقة البوغاز والسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و 27 درجة بأقصى جنوب البلاد وبالجنوب الشرقي ، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا طفيفا بالواجهة المتوسطية وأقصى الجنوب، وارتفاعا في باقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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