منال بنشليخة تتصدر الطوندونس المغربي ب “ماخلاو ما قالو”

نجلاء مزيان

طرحت الفنانة المغربية منال بنشليخة جديدها الفني ، عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب” تحت عنوان “ماخلاو ماقالو”.

و صورت بنشليخة أغنيتها “ماخلاو ماقالو” على طريقة الفيديو كليب، حيث حرصت على إظهار التقاليد المغربية الأصيلة، من خلال اللباس، الديكور وكذا الأماكن.

و تعاملت الفنانة المغربيةفي أغنية “ماخلاو ماقالو” على مستوى الكلمات مع NYZK و الألحان مع كل من منير معروف وٍ Blaize Batisse.

و استطاعت أغنية “ما خلاو ما قالو” تصدر الطوندونس المغربي في ظرف وجيز، كما أنها حققت أزيد من 270 ألف مشاهدة.

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