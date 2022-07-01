لأسباب مجهولة …إلغاء حفل مالوما بمراكش

2022-07-01 / 09:23
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نجلاء مزيان

وسط دهشة محبيه، و سخط آلاف الجماهير الذين إقتنوا تذاكر الحفل بأثمنة مختلفة تتراوح بين 300 درهم و 3000 درهم، تم إلغاء حفل النجم الكولومبي مالوما، الذي كان من المرتقب أن يقام يومه الجمعة.

و في هذا الصدد، أعلنت الإدارة المكلفة بحفل النجم الكولومبي عبر بلاغ قامت بنشره، عن إلغائه لأسباب تبقى مجهولة لحدود كتابة هذه الأسطر.

و في سياق متصل، وعدت الجهة المكلفة بالحفل، الجماهير التي اقتنت التذاكر التي اختلف سعرها حسب تصنيف المقاعد بإستعادة ثمنها.

و يشار أن خبر إلغاء الحفل، خلف موجة من الغضب خاصة أن النجم الكولومبي لم يفصح عن الأسباب التي دعت إلى ذلك، إضافة إلى أنه يروج لحفله الذي سيقام بمدريد يوم 7 يوليوز، عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام.

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‫2 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

  2. باراكا من العفن اللي خاص شباب المغرب زاد كملو العفن حسبنا الله ونعم الوكيل في من ينظم ويقتات على حساب شباب البلاد

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