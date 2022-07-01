لأسباب مجهولة …إلغاء حفل مالوما بمراكش

نجلاء مزيان

وسط دهشة محبيه، و سخط آلاف الجماهير الذين إقتنوا تذاكر الحفل بأثمنة مختلفة تتراوح بين 300 درهم و 3000 درهم، تم إلغاء حفل النجم الكولومبي مالوما، الذي كان من المرتقب أن يقام يومه الجمعة.

و في هذا الصدد، أعلنت الإدارة المكلفة بحفل النجم الكولومبي عبر بلاغ قامت بنشره، عن إلغائه لأسباب تبقى مجهولة لحدود كتابة هذه الأسطر.

و في سياق متصل، وعدت الجهة المكلفة بالحفل، الجماهير التي اقتنت التذاكر التي اختلف سعرها حسب تصنيف المقاعد بإستعادة ثمنها.

و يشار أن خبر إلغاء الحفل، خلف موجة من الغضب خاصة أن النجم الكولومبي لم يفصح عن الأسباب التي دعت إلى ذلك، إضافة إلى أنه يروج لحفله الذي سيقام بمدريد يوم 7 يونيو، عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام.

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