الشاب فضيل والنجم اللبناني جوزيف عطية يطلقان “تلاقينا تاني”

2022-07-01 / 11:40
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نجلاء مزيان

أصدر الفنان اللبناني جوزيف عطية، ديو غنائي جديد مع نجم الفنان الشاب فضيل، و يحمل عنوان العمل الغنائي الجديد عنوان “تلاقينا تاني »، لتجمع صناعة الموسيقى في العالم العربي هذه المرّة بين المغرب العربي والمشرق العربي، بعمل فني من إنتاج شركة StarSystem.

أغنية “تلاقينا تاني” من كلمات الكاتب المغربي يونس آدم وألحان محمد الرفاعي، ومن توزيع حمزة الغازي، وقد أختار الفنانين اصدارها باللهجة المغربية، وقد صورت على طريقة الفيديو كليب في أوتيل Versace Palazzo في دبي، تحت عدسة المخرج Pedros Temizian.

و جاءت فكرة الديو بعد الزيارة التي قام بها فضيل الى لبنان ولقاء جوزيف عطية، و تعد “تلاقينا تاني” أغنية حماسية إيقاعية مفعمة بالجو الصيفي، أما الكليب فيروي مواقف طريفة لجوزيف وفضيل تحصل داخل الأوتيل.

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