الجديدة: الدرك الملكي يفك لغز جريمة قتل بسبب الخيانة الزوجية ويعتقل الجانيين
أحالت المصلحة القضائية الجهوية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، اليوم الخميس، شابا وسيدة، في حالة اعتقال، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، الذي، وبعد الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية، ومواجهتهما بالوقائع والحيثيات المضمنة في المسطرة المرجعية، عرض الظنينين على قاضي التحقيق الجنائي، الذي أمر، بعد الاستماع إليهما تمهيديا، وطبقا للقانون، بإيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “سيدي موسى”، على خلفية جريمة الضرب والجرح المفضيين للموت، والمشاركة في الخيانة الزوجية، بالنسبة للشاب العازب؛ والمشاركة في جريمة الضرب والجرح المفضيين للموت، والخيانة الزوجية، بالنسبة للمرأة المتزوجة، في عقدها الثالث، وهي أم لثلاث أبناء.
هذا، وكان المتدخلون لدى المصلحة القضائية الجهوية، اقتادوا، أمس الأربعاء، في حدود الساعة الثالثة مساءا، تحت إشراف وقيادة الملازم أول (حسن عواج)، قائد المصلحة الدركية، الشاب المتورط في جريمة القتل، التي كانت جماعة ترابية، تابعة لنفوذ دائرة أزمور، بإقليم الجديدة، اهتزت على وقعها، الأحد 01 (فاتح) ماي 2022، الليلة التي سبقت عيد الفطر، (اقتادوه) مصفد اليدين، على متن دورية محمولة، إلى مسرح الجريمة، حيث أعاد تمثيل وقائعها، بحضور قائد سرية الدرك الملكي لدى القيادة الجهوية للجديدة، وتحت حراسة مشددة وفرتها فرقة التدخل السريع، والفرقة الترابية بمركز الدرك الملكي بأزمور، والمصلحة القضائية الجهوية، التي أجرت البحث القضائي، إلى جانب تعزيزات أمنية من فرق ومراكز ومصالح دركية أخرى.. (أعاد) تمثيل الجريمة التي تابعتها عن كثب حشود من الساكنة والمواطنين.
هذا، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سيدة من ساكنة التجمع السكني، بالجماعة الترابية، الخاضعة لنفوذ دائرة أزمور، كانت اشتكت، إثر “مشاكل مزعومة” مع قريب يسكن بجوارها، إلى الشاب الذي كانت تربطها به علاقة، والذي هو بدوره من أقاربها. إذ تولى الأخير الأمر، وصمم على وضع حد لتصرفات الجار “المزعومة”، حيث استقل دراجة نارية، وتوجه لتوه إلى مركز “حد السوالم”، بتراب إقليم برشيد، سعيا في “خدمة” يسديها له أحد معارفه من طينة خاصة، وذلك من أجل إخافة الشاب الذي اشتكته الخليلة.
لكن الأمر سار على خلاف ما كان مخططا له. فبعد أن عاد الاثنان من مركز “حد السوالم”، ممتطيين الدراجة النارية، إلى التجمع السكني، طرق الخليل باب منزل الجار، ودخل معه في شجار، سرعان ما تطور، بعد أن استعمل فيه الزائر غير المرغوب فيه، قطعة حادة من قنينة زجاجية، وجه بواسطتها طعنة غادرة، أصابته في فخذه الأيسر، مضرجا في بقعة من الدماء.
وقد جرى نقل الضحية إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، حيث لفظ أنفاسه، في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم ذاته، بعد نزيف دموي حاد.. وهي الجريمة التي، بالمناسبة، لم تشعر بها المصالح الدركية المختصة إلا في ساعة متأخرة من الليل، والتي بادرت لتوها بالانتقال، ومباشرة الأبحاث والتحريات الميدانية، التي دخلت على خطها المصلحة القضائية الجهوية لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي، والتي استعانت بالخبرة التقنية، التي أفضت إلى فك لغز جريمة القتل، ومعرفة أسبابها وظروفها وملابساتها، وتحديد هويات الضالعين فيها، والاهتداء إلى مكان اختباء الفاعل الرئيسي، ومن ثمة إيقافه بمعية خليلته، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالتهما على النيابة العامة المختصة، من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهما، والمنصوص عليها وعلى عقوباتها وفق مقتضيات القانون الجنائي.
إلى ذلك، مازال البحث جاريا من أجل توقيف الشخص الثالث، الذي يتحدر من إقليم برشيد، والذي يوجد في حالة فرار، والذي صدرت في حقه مذكرة بحث وتوقيف.. والذي كان غادر مسرح الجريمة، قبل وقوعها.
19 تعليقات
أتعجب لمثل هؤلاء الوحوش، خيانة زوجية قتل هروب قلة العقل والوعي والجهل والبعد عن الدين ربي لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء،منا
يجب تقديم الجناة الى العدالة لنيل عقوبتهم جراء ما اقتربت أيديهم من اثم وكريمة..
نتمنى من المؤسسة القضائية تشديد العقوبة على الجاني بالمؤبد انا الاعدام فلا يطبق عندنا ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض . لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك..
ولكم في القصاص حياة القتل بالقتل نتمنى رجوع وتطبيق عقوبة الإعدام في المغرب..
انفلات الامن بالمغرب سببه انتشار الجريمة والقتل والسرقة والفساد …
يجب إعادة النظر في منظومة القضاء..
نشكر المجهودات الأمنية المبذولة على تضحياتهم وتفانيهم..
الدولة تتحمل المسؤولية في مراعات مثل هاته الحالات الجناة نتمنى لهم اقصى العقوبات ليتحقق العدل ..
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نحن في زمن القتل والتعب واكل حق الفقراء والغلاء والبلاء…
البادي اظلم ما اكثر من الناس الذين هم داخل اسوار السجن على اخذ الثأر بايديهم ليشفى غليلهم اللهم خفف ما نزل يا جبار..
لاحولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم اي الزمان هذا الذي نحن نعيش فيه يارب لطفك..
الاعدام الجناة ..
رغم جهود السلطات الأمنية الا أنها لا تزال كافية لردع المجرمين..
الكل بدا يلتجا لتطبيق القانون بيده..
القوي ياكل الضعيف والعدالة الاجتماعية في غياب تام في ارض المسلمين …
اللهم ارحم الفقيدة وعلى القضاء اخذ الثأر من الضحية ..
نسال الله السلامة في الدنيا والآخرة …